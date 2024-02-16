412 млн відправлень доставила «Нова пошта» за минулий рік

16 февраля 2024 г., 16:25

За результатами 2023 року «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022 – 412 млн відправлень. Найчастіше українці відправляли одяг та взуття, товари для дому, техніку та електроніку, товари для краси та здоров’я, а також інструменти.

В тому числі компанія минулого року доставила 10,2 млн міжнародних посилок – вдвічі більше, ніж роком раніше. Українці стали частіше замовляти товари із міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping – на 55% більше, ніж у 2022 році. Найпопулярнішими країнами для замовлень залишаються Китай, США, Польща, Німеччина та Великобританія, а улюбленими магазинами українців – Aliexpress, Amazon та iHerb.

За останній рік суттєво зросла середня вага міжнародної посилки – з 1,3 кг у 2022 році до 11 кг минулого року.

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