«Нова пошта» минулого року збільшила мережу до 27 тис. точок сервісу

26 января 2024 г., 14:25

0

Tweet

Мережа відділень та поштоматів «Нової пошти» в Україні у 2023 році збільшилась майже на 5 тис. одиниць та досягла 27050. Протягом минулого року було відкрито 2242 нових відділення та встановлено 1853 поштоматів.

Особливий акцент було зроблено на відкритті точок сервісу на території партнерів, де можна відправити або отримати вже оплачені посилки вагою до 10 кг. Такі точки можуть розміщуватись в аптеках, магазинах, на АЗС та вже працюють у мережі «БРСМ», Moyo, Delvi.

Таким чином, на початок 2024 року мережа «Нової пошти» складається з 11460 відділень та 15590 поштоматів. 60% усіх поштоматів компанії працюють всередині приміщень та житлових комплексів, а 40% становлять вуличні поштомати.

Наразі відділення та поштомати «Нової пошти» працюють у більш ніж 10 тис. населених пунктів по всій Україні. У 2023 році покриття мережі збільшилось на 20%. Найактивніше зростання мережі відбулось у Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Рівненській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Минулого року розвиток мережі відділень та поштоматів став одним з пріоритетних напрямків для інвестицій. На це було спрямовано 1,1 млрд грн. У планах на 2024 рік – збільшити відповідну суму до 1,9 млрд. До кінця року планується відкрити ще 9000 точок сервісу.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків