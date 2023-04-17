За десять років глобально кількість вакансій у сфері кібербезпеки зросла на 350%

17 апреля 2023 г., 16:25

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За даними Cybersecurity Ventures, глобальна кількість вакансій у сфері кібербезпеки зросла на 350% - з одного мільйона у 2013 році до 3,5 мільйона у 2021 році.

Кількість незаповнених вакансій вирівнялася у 2022 році та залишилася на рівні 3,5 мільйона у 2023 році, причому понад 750 тис з них - у США. Зусилля галузі щодо пошуку нових талантів та боротьби з вигоранням кадрів тривають, але аналітики прогнозують, що диспропорція між попитом та пропозицією збережеться щонайменше до 2025 року.

За останні два роки технологічні компанії втратили понад 300 тис робочих місць, а 470 технологічних роботодавців скоротили свою робочу силу з початку пандемії.

"Поки Amazon, Meta, Twitter, Microsoft, Google та інші технологічні гіганти проходять через звільнення, наша галузь вивісила величезний знак "Потрібна допомога", - каже Стів Морган (Steve Morgan), засновник Cybersecurity Ventures.

Незважаючи на безлад у технологічній галузі, кібербезпека залишається ринком з майже нульовим рівнем безробіття для людей з великим досвідом, а дефіцит кадрів означає, що ІТ-команди також повинні нести тягар безпеки. Співробітники повинні бути обізнані про сучасні загрози, включаючи фішинг, соціальну інженерію, компрометацію ділової електронної пошти (BEC) та фінансове шахрайство. Вони також повинні знати, як захищати програми, дані, пристрої, інфраструктуру та людей.

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