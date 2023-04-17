Збитки розробника ОС «Аврора» у 2022 році становили майже 14 млн дол.

17 апреля 2023 г., 17:25

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За інформацією мордорських ЗМІ, збитки розробника російської мобільної ОС «Аврора» компанії «Відкрита мобільна платформа» (яка є дочкою «Ростелекома») у 2022 році склали майже 14 млн дол. (1,11 млрд рублів).





Розробник вже другий рік поспіль демонструє негативну динаміку у фінансовій звітності.





Над ОС «Аврора» працювало 230 осіб, а на зарплату було виділено 456,4 млн рублів (5,55 млн дол.).





Через відсутність у компанії достатньої кількості ресурсів, обладнання та співробітників російську мобільну систему вдається адаптувати лише на кілька пристроїв на рік.





У січні 2023 року Мінцифри рф заявило, що не виділятиме 22 млрд рублів на розвиток мобільної операційної системи «Аврора». Інвестиції призначалися на субсидування розроблення застосунків для операційної системи і адаптації під неї мобільних пристроїв. «Ростелеком» обіцяє розвивати ОС власним коштом для використання в держсекторі.





У листопаді минулого року «Ростелеком» запропонував проєкт розвитку мобільної екосистеми на базі ОС «Аврора», що потребує 480 млрд рублів (5,83 млрд дол.) бюджетного фінансування до 2030 року. У рамках проєкту планується випустити близько 70 млн смартфонів на цій ОС.





У березні 2022 року було повідомлення, що фінський стартап Jolla мав намір викупити в російських партнерів свої акції та припинити співпрацю з розвитку проєкту «Аврора», заснованого на розробках і рішеннях його мобільної операційної системи Sailfish OS.





Наразі для «Аврора» доступні лише 40 корпоративних застосунків.





Нагадаємо, що ОС «Аврора» мала стати основною мобільних пристроїв у рф та мала замінити Android та iOS.

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