Війна в Ірані провокує кризу на ринку друкованих плат

Конфлікт на Близькому Сході спричинив масштабні збої у постачанні критично важливої сировини для виробництва друкованих плат (PCB), що використовуються в усіх типах електроніки - від смартфонів до AI-серверів.

Як повідомляє видання Reuters, головною причиною кризи став удар Ірану по нафтохімічному комплексу Джубайль у Саудівській Аравії на початку квітня. Це призвело до повної зупинки виробництва високочистої смоли поліфеніленефіру (PPE) — базового матеріалу для ламінавання плат. Компанія SABIC, на яку припадає близько 70% світового постачання цієї смоли, наразі не може відновити роботу, що призвело до гострого дефіциту на світовому ринку.

Ситуація посилюється критичними затримками у логістиці через збої судноплавства в Перській затоці. Лише за квітень ціни на друковані плати підскочили на 40% порівняно з березнем. Окрім дефіциту смоли, виробники зіткнулися з різким здорожчанням інших компонентів: ціни на мідну фольгу, яка становить до 60% собівартості плати, з початку року зросли на 30%. Час очікування на поставки хімічних матеріалів, таких як епоксидна смола, збільшився з трьох до 15 тижнів. Китайський постачальник NVIDIA компанія Victory Giant Technology попередила, що вартість багатошарових плат для AI-серверів уже сягає близько 13 475 юанів за квадратний метр.

Південнокорейські виробники, зокрема Daeduck Electronics, чиїми клієнтами є Samsung Electronics, SK Hynix та AMD, вже розпочали переговори з замовниками щодо перегляду контрактних цін. Аналітики Goldman Sachs зазначають, що постачальники хмарних послуг змушені приймати нові цінові умови, оскільки попит на AI-інфраструктуру продовжує випереджати пропозицію. Попри кризу, згідно з прогнозами Prismark, обсяг світової індустрії PCB у 2026 році має вирости на 12,5% і досягти 95,8 млрд дол., проте цей ріст відбуватиметься на тлі рекордної інфляції витрат.

Черговий удар по ланцюгах постачання відбувається в момент, коли виробники електроніки вже потерпають від стрімкого зростання вартості чипів пам'яті. Поєднання дефіциту смоли PPE, здорожчання міді та перебоїв у роботі іранських та саудівських підприємств створює ефект «ідеального шторму» для глобального технологічного сектору. Керівники галузі зазначають, що пріоритети змінилися: тепер головним завданням менеджменту є не пошук нових клієнтів, а фізичне забезпечення виробництва сировиною, доступність якої стає критично обмеженою через воєнні дії.

Енергетична та сировинна залежність глобального IT-сектору від Близького Сходу виявилася значно глибшою, ніж вважалося раніше.

Стратегічні наслідки іранського конфлікту можуть призвести до довготривалої інфляції на ринку споживчої електроніки. Зростання вартості друкованих плат на 40% неминуче відобразиться на роздрібних цінах пристроїв у другій половині 2026 року. Для сегмента AI-технологій це означає подальше здорожчання вартості навчання моделей та експлуатації дата-центрів. У геополітичному плані ця криза грає на руку Китаю, який має власні потужності з виробництва PCB та міді, проте навіть китайські гравці залежать від імпортної нафтохімії, що робить стабільність регіону Перської затоки безальтернативною умовою для виживання світової цифрової економіки.

