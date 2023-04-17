Seagate та QNAP оголосили про стратегічну співпрацю

17 апреля 2023 г., 15:40

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На конференції NAB 2023 компанії Seagate Technology та QNAP оголосили про створення інтегрованого портфеля рішень для корпоративних систем зберігання даних.





Як наголошується, портфель, розроблений, щоб допомогти підприємствам малого та середнього бізнесу і творцям контенту керувати даними від периферії до хмари. Він пропонує ряд інноваційних рішень корпоративного масштабу, які базуються на HDD Seagate IronWolf Pro, високопродуктивних рішеннях NAS QNAP з системами JBOD серії Exos E і хмарному сервісі Seagate Lyve Cloud.





«Компанії, які використовують дані на периферії, часто покладаються на пристрої NAS для зберігання своїх даних. Оскільки обсяг даних зростає й вимагає оптимального захисту, компанії стикаються з проблемою резервного копіювання даних за межами підприємства, - говорить Б. С. Тех (BS Teh), виконавчий віце-президент і комерційний директор компанії Seagate. - Компанії Seagate і QNAP об’єдналися, щоб розв'язати цю проблему за допомогою цілого портфеля захищених рішень для зберігання даних великої ємності, які допоможуть малим і середнім підприємствам усунути больові точки та зменшити витрати на зберігання й керування даними, що постійно зростають».





«Наша постійна співпраця з компанією Seagate має важливе значення для нашого прагнення забезпечити ринок інноваційними та доступними рішеннями для зберігання даних, - говорить Мейджі Чанг (Meiji Chang), генеральний директор компанії QNAP. - Завдяки цій новій стратегічній пропозиції ми відреагували на запити ринку, збалансувавши при цьому вимоги до вартості та продуктивності».





Як ніколи раніше, робочі процеси потребують високопродуктивних рішень для зберігання даних великої ємності, які забезпечують інтенсивну спільну роботу та гнучкість для зростання й адаптації. Портфоліо Seagate та QNAP включає інтеграцію жорстких дисків корпоративного класу IronWolf Pro від Seagate з мережевими сховищами QNAP з підтримкою QTS hero та QTS.





ІТ-фахівці прагнуть розробити економічно ефективні стратегії зберігання даних. QNAP і Seagate пропонують інтегроване рішення з високою щільністю та ефективним керуванням. Розроблені для мультимедійних систем 4K/8K, відеоспостереження, зберігання великих даних і резервного копіювання критично важливих даних, корпоративні системи QNAP QuTS hero NAS на базі ZFS підтримують вибрані моделі систем JBOD серії Seagate Exos E, забезпечуючи максимальну продуктивність, надійність і високу ємність. Масштабоване та економічно ефективне рішення пропонує організаціям перспективну систему зберігання даних, орієнтовану на майбутнє.

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