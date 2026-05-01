GitHub переходить на оплату за використання

1 мая 2026 г., 17:35

Перехід GitHub на модель оплати за використання викликав нову хвилю дискусій щодо економіки штучного інтелекту. Відомий скептик Ед Зітрон, який багато критикує «бульбашку AI», опублікував великий есе на цю тему, де перелічує різні факти – наприклад, що в жовтні 2023 року WSJ повідомляв, що Microsoft втрачала в середньому понад $20 на місяць на користувача GitHub Copilot, а деякі користувачі коштували компанії до $80 на місяць. Крім того, витекли внутрішні дані OpenAI, з яких випливає, що компанія прогнозує 80% падіння кількості передплат Plus (за $20 на місяць) цього року, розраховуючи компенсувати їх дешевшими передплатами Go, збільшивши їх кількість у 36 разів (виглядає нереально, але цей продукт запущений нещодавно і розрахований на величезні ринки, що розвиваються, на кшталт Індії та Бразилії).

Вкотре (я просто регулярно його читаю) Ед розповідає, як все погано з проєктом Stargate і як заявлені плани на будівництво датацентрів реалізуються на 10-15%, яка величезна кількість інвестицій заявлена, а виторгу й близько немає. Тут же він додає, що, поки всі чекатимуть на окупність датацентрів, вони безнадійно застаріють, оскільки термін амортизації GPU становить 6 років і все, а Nvidia щорічно оновлює моделі.

З терміном окупності він явно поспішає – найпопулярнішим H100 поки що всього три роки, але, перш за все, поки що не видно падіння попиту на них, ба більше, цілком популярні й A100, яким рівно 6 років.

Загалом, звісно, не все так безхмарно, але звичка щоразу витягувати ту саму термінологію про «бульбашку», коли якась сфера стає популярною і туди надходять інвестиції, трохи дивує. Ніхто не пам’ятає, як про стільниковий зв’язок теж писали, що це бульбашка?

А ось і офіційне оголошення – GitHub повідомив, що з 1 червня 2026 року всі плани Copilot переходять на оплату за використання. Запити Premium замінюються на GitHub AI Credits, які списуються за опублікованими API-тарифами моделей з урахуванням вхідних, вихідних та кешованих токенів. Ціни на підписки не змінюються: Pro залишається $10, Pro+ – $39, Business – $19, Enterprise – $39 на користувача на місяць, і кожна підписка включає кредитів рівно на суму своєї вартості. Code completions і Next Edit suggestions залишаються безлімітними. Fallback на дешевшу модель при вичерпанні ліміту скасовується – тепер робота залежить від кредитів і бюджету адміністратора. Бізнес-клієнтам на червень-серпень надають промо кредити ($30 для Business, $70 для Enterprise) та пулінг невикористаних кредитів по організації.

Загалом, усі історії, що починаються з «лайфхаків» на кшталт «А ось у такому-то сервісі можна в один запит втиснути все і користуватися нескінченно», у підсумку закінчуються «Сервіс XXX зажерся і тисне на найкращих користувачів».

