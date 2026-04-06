Принади односокетних серверів

Стрімке зростання цін зламало плани оновлення серверної інфраструктури компаній по всьому світу. Ще донедавна всі мислили плановими циклами заміни обладнання, не допускаючи його технічного й морального старіння. Подорожчання пам’яті, накопичувачів та самих серверів позбавило ринок передбачуваності. Фінансові моделі, побудовані на стабільності, більше не працюють. Закладені бюджети тріщать — заплановане виходить далеко за їхні межі.

Бізнес змушений пристосовуватися і переходить у режим економії з обережним використанням ресурсів. Водночас ігнорувати старіння обладнання неможливо: зростають ризики відмов, гальмується впровадження нових технологій. Перехід на вживані сервери відкидає назад, посилює управлінський хаос та ускладнює супровід. «Природний відбір» проходять ті, хто адаптується, мислить прагматично, ретельно аналізує потреби й стримує апетити — на відміну від тих, хто за інерцією крокує широко.

Одним із дієвих шляхів оптимізації є перехід на односокетні сервери — тренд, започаткований AMD із появою першого покоління процесорів EPYC. Велика кількість ядер, багатоканальні контролери пам’яті та значний запас шинних ліній для швидкісної периферії дозволяють зосередити необхідну обчислювальну потужність навколо одного процесора. У результаті зменшуються витрати на побудову серверів, спрощується їхня архітектура, а в окремих випадках — і вартість ліцензування програмного забезпечення. Додатковою перевагою є краща енергоефективність.

Ось кілька прикладів актуальних односокетних платформ.

Intel Xeon 6

Процесори останнього покоління Intel Xeon 6 із продуктивними P-ядрами забезпечують достатню обчислювальну потужність і кількість ліній PCIe для задач вводу/виводу. Провідні виробники серверів довго не переходили на односокетні платформи Intel, проте зрілість технологій і ринковий попит зробили свою справу. Сервери Dell PowerEdge R760 тому приклад.

Материнська плата MiTAC SC513G6M4NRE-2V - відносно недорога і ефективна база для середовищ віртуалізації, AI / ML, HPC, із виразним ухилом у GPU- та PCIe-інтенсивні задачі.

Сокет LGA4710 підтримує кілька підсімейств процесорів. Найбільш затребуваною є серія 6500P:

архітектура: Granite Rapids (P-cores)

кількість ядер - від 8 до 32 з високою продуктивністю на ядро

підтримка до 88 ліній PCIe Gen 5

помірний TDP - від 150 до ~255 Вт

Висока пропускна здатність підсистеми пам’яті ідеально підходить для баз даних in-memory, аналітики, AI-інференсу. Підтримка до 8 модулів DDR5-6400 DIMM може здаватися обмеженням хіба що авторам дивних тендерних специфікацій, де утриманці на бюджеті замовляють сервери з 64ГБ оперативної пам’яті, але одночасно вимагають 32 слоти DIMM «під майбутнє розширення». Чужі гроші витрачати легко.

За нинішніх цін на памʼять загальний обсяг 256-512ГБ DDR5 вже виглядає як розкіш.

Потужна PCIe-підсистема - 5 слотов PCIe 5.0 x16 - одна з головних «фішок» плати. У них можна встановити 4–5 GPU або значну кількість NIC / NVMe / DPU. Висока щільність NVMe (2 x M.2 + 3 x MCIO x8 NVMe/U.2/U.3), забезпечує різноманітні варіанти конфігурації сховища.

Вбудована мережа 2 × 25GbE SFP28 + 2 × 1GbE IPMI робить плату готовою до кластерних сценаріїв.

AMD EPYC 9005

Процесори AMD EPYC покоління Turin на архітектурі Zen 5 мають до 192 ядер / 384 потоків на сокет, що забезпечує високу концентрацію обчислювальної потужності. Висока щільність VM поєднується з гнучкістю розподілу навантажень на рівні дата-центрів, що дозволяє зменшити кількість серверів і серверних стійок, енергоспоживання та витрати на ліцензії.

Підтримка до 6ТБ оперативної памʼяті DDR5-6400 на сокет і 128 ліній PCIe Gen 5 робить платформу затребуваною для корпоративної інфраструктури, GPU-серверів і високошвидкісних NVMe-сховищ.

AsRocRack TURIND8-2L2T — це односокетна серверна материнська плата під процесори AMD EPYC 9004 / 9005 (Socket SP5), орієнтована на продуктивні сервери, HPC, AI-навантаження.

Сокет SP5 (LGA6096) підтримує процесори поколінь Genoa / Bergamo / Turin - платформи AMD EPYC традиційно розраховані на тривалий життєвий цикл.

архітектура Zen 5

кількість ядер - від 16 до 192

підтримка 128 ліній PCIe Gen 5

TDP - до ~400 Вт

Така кількість процесорних шинних ліній забезпечує значний потенціал для підключення периферії: 4 × PCIe 5.0 x16, 2 × PCIe 5.0 x8, 2 x M.2 PCIe 5.0 x4. Підтримуються конфігурації SATA / NVMe через роз’єми MCIO.

Вбудована мережа 2 × 10GbE + 2 × 1GbE IPMI.

Максимальна продуктивність на сокет, вражаючі можливості вводу/виводу та помірна вартість рішень природно пояснюють популярність однопроцесорних серверів на AMD EPYC 9005 у часи «затягнутих пасків».

AMD EPYC 4005

Платформу AMD EPYC 4005 можна вважати «рятівною» не лише для сектору SMB, а й для багатьох сценаріїв, де достатньо 16 процесорних ядер, до 192ГБ оперативної памʼяті та 28 ліній PCIe від CPU. Зайшовши на територію Intel Xeon E, Intel Xeon D та Xeon Silver (чиї наступники нині входять до сімейства Xeon 6), AMD перетягнула на свій бік користувачів завдяки високій продуктивності, доступності рішень, технологічній послідовності.

Підґрунтя формувалося давно: процесорам AMD Ryzen бракувало лише серверних платформ-компаньйонів. Вигадувати новий сокет на знадобилося, підтримка пам’яті з корекцією помилок (ECC) закладена в самій архітектурі. Процесори AMD EPYC 4005, сертифіковані під основні серверні ОС, наразі стають «робочою конячкою» малого бізнесу, основою edge-систем, рушієм медійних застосунків.

ASUS ExpertCenter Pro ER100A B6 — компактна, але доволі потужна платформа для серверів і робочих станцій початкового рівня.

Компактність не заважає продуктивності. Її забезпечують процесори AMD EPYC 4005/4004 (або Ryzen), чотири модулі пам’яті DDR5, сучасні інтерфейси PCIe 5.0, підтримка двох швидкісних накопичувачів U.2 (на додачу до двох SATA SSD). У слот PCIe x16 можна встановити додатковий мережевий адаптер, розширення під NVMe або малоспоживаючий професійний GPU рівня NVIDIA RTX A1000 для локального інференсу.

ASUS ExpertCenter Pro ER100A B6 змінює уявлення про сервери початкового рівня, символізуючи перехід від громіздких універсальних систем до «легкої» інфраструктури компактних рішень. Доступність і адаптивність дедалі частіше виявляються важливішими за абсолютну обчислювальну потужність.

Помірність

Панівна логіка світу серверів «більше ядер, більше пам’яті — кращий результат» стає економічно руйнівною. Сучасна практика доводить протилежне: ефективність народжується не з надлишку, а з помірності. Саме такий підхід дозволяє не лише зменшити витрати, а й підвищити керованість інфраструктури.

Йдеться не про відмову від продуктивності, а про доцільність витрат. У цьому сенсі помірність близька до майстерності: вона вимагає розуміння задачі, профілю навантажень і реальних можливостей обладнання. Помірність як стратегія зрілості відображає перехід від екстенсивного розвитку до інтенсивного – і в скрутні часи дозволяє підтримувати ІТ-інфраструктуру в працездатному стані.

