Check Point звітує про 668 млн дол. доходу за квартал

4 мая 2026 г., 12:25

0

Tweet

Компанія Check Point Software Technologies оприлюднила фінансові результати за перший квартал 2026 року, що завершився 31 березня.

Загальна виручка виробника рішень з кібербезпеки склала 668 млн дол., продемонструвавши зростання на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ключовим фактором стійкості бізнесу став сегмент підписок на безпеку Security Subscriptions, доходи від якого досягли 323 млн дол., що на 11% вище торішніх показників. Як повідомляє офіційний звіт компанії, ці результати відображають стабільно високий попит на новітні технології, зокрема у сфері безпеки електронної пошти, управління ризиками та рішень SASE.

Операційний прибуток за GAAP склав 185 млн дол., що відповідає 28% від загальної виручки. Водночас показник операційного прибутку за Non-GAAP досяг 265 млн дол., або 40% від доходу.

Генеральний директор Надав Зафрір (Nadav Zafrir) підкреслив, що компанія досягла значного прогресу у вільному грошовому потоці, попри певні стримуючі фактори в сегменті апаратних рішень для безпеки.

Зниження доходів від реалізації продуктів було спричинене змінами в моделі виходу на ринок (Go-To-Market), впровадженими на початку кварталу. Керівництво компанії розцінює ці труднощі як короткострокові та висловлює впевненість, що оновлена стратегія разом із передовими технологіями забезпечить довгострокову цінність для акціонерів. Надав Зафрір також наголосив, що ландшафт кібербезпеки зазнає фундаментальних змін через прискорення AI, який масштабує складність загроз. Архітектура Check Point, що базується на чотирьох стовпах, спеціально адаптована для задоволення попиту на безпечну AI-трансформацію корпоративного рівня.

Протягом звітного періоду компанія продовжувала фокусуватися на впровадженні інструментів захисту, здатних протидіяти атакам нового покоління. Попри волатильність у секторі Security Appliance, Check Point зміцнює свої позиції за рахунок переходу до сервісної моделі споживання ПЗ. Наразі корпорація зосереджена на масштабуванні рішень для захисту хмарних середовищ та автоматизації процесів безпеки, що дозволяє підтримувати високу операційну маржинальність навіть у періоди структурних перебудов відділів продажу.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI