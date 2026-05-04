ЗСУ інтегрують АІ-агентів в системи управління

Як повідомляє «Мілітарний», Збройні сили України почали роботу над інтеграцією АІ-агентів в системи управління військами для пришвидшення обробки великих масивів даних, зокрема оцінки противника та власних сил.

Про це розповів заступник Головнокомандувача ЗСУ, бригадний генерал Андрій Лебеденко, під час виступу на заході Drone Autonomy 2026, який було організовано кластером IRON та компанією The Fourth Law. «Ми почали активну роботу із системами управління Command&Control. Штаби різного рівня мають бути інтегровані до цих сучасних процесів управління - як людьми, так і зброєю. Ми потребуємо цих змін уже зараз», - наголосив він.

Як пояснює Андрій Лебеденко, штабам будь-якого рівня - від батальйону до корпусу й вище, які займаються плануванням, необхідно обробляти великі масиви даних. Це й оцінка противника, і власних сил, їхньої чисельності, навченості, забезпечення, озброєння. «Тепер уявімо, що всі ці процеси за лічені секунди опрацьовує штучний інтелект, надаючи майже миттєвий результат. Це аналіз даних глибиною на місяці та роки. Ми більше не витрачаємо години чи дні - лише хвилини, отримуючи власний якісний, верифікований концентрат інформації, який може змоделювати майбутній бій і сценарії його розвитку», - пояснив бригадний генерал.

Заступник Головнокомандувача ЗСУ підкреслив, що інтеграція сучасних систем управління та АІ-агентів - це не перспектива майбутнього, а нагальна потреба вже сьогодні, і робота за цим напрямом уже ведеться. Завдяки цьому планують досягти кардинального підвищення швидкості прийняття рішень, точності планування та ефективності управління військами на всіх рівнях.

При цьому штучний інтелект повинен працювати не тільки за окремим запитом, а й у режимі реального часу оперативно аналізувати ситуацію на полі бою та надавати пропозиції керівникам щодо прийняття рішень.

Андрій Лебеденко також наголосив на критичній ролі інтеграції різних типів систем на полі бою на рівні тактичних процесів для швидкого прийняття рішень. Зокрема, у випадку масованих повітряних атак противника людині складно швидко обробити великий масив даних, тому на допомогу мають приходити алгоритми та нейромережі, які здатні швидко аналізувати інформацію та ставити завдання відповідним засобам ураження.

«Це ідеальна модель, до якої ми прагнемо, і в нас уже є всі передумови для її реалізації. Ми вже маємо власні комплекси дронів-перехоплювачів, яким у перспективі достатньо буде отримати точні координати цілі. Також сьогодні застосовуються системи, що ефективно фільтрують дані сенсорів і відсіюють до половини хибних цілей», - відзначив Лебеденко.

На початку березня Міністерство оборони України затвердило Концепцію використання штучного інтелекту в Збройних силах. У межах реалізації концепції вже створили спеціалізовані підрозділи, які відповідають за тестування АІ-технологій безпосередньо в бойових умовах.

