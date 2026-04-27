MediaTek змінює стратегію - ставка на дата-центри та преміальний сегмент

27 апреля 2026 г., 13:35

Компанія MediaTek представила оновлену стратегію диверсифікації бізнесу, згідно з якою ключовим драйвером зростання стануть рішення для центрів обробки даних та високопродуктивних обчислень (HPC).

Під час щорічного заходу Analyst Day у Сан-Франциско керівництво компанії оголосило про амбітні фінансові цілі: дохід у сегменті дата-центрів має зрости з 1 млрд дол. у 2026 році до декількох мільярдів дол. уже у 2027 році. Це свідчить про поступовий відхід від моделі компанії, чий бізнес критично залежить лише від процесорів для смартфонів.

Основою для такого стрибка є глибока інтеграція з екосистемами глобальних технологічних лідерів. MediaTek уже налагодила стратегічне партнерство з NVIDIA, Microsoft та Google, що дозволяє компанії виступати не лише постачальником компонентів, а й повноцінним технологічним партнером. Зокрема, процесори MediaTek інтегровані в платформу NVIDIA DGX Spark, а спільна робота з Microsoft над активними оптичними кабелями (AOC) на базі архітектури MOSAIC обіцяє значне зниження енергоспоживання для дата-центрів гігаватного масштабу. Компанія також активно інвестує близько 25% своєї виручки в R&D для підтримки цих напрямків.

Попри успіхи в нових сегментах, MediaTek залишається постачальником номер один на ринку мобільних SoC за кількістю чипів. У 2025 році компанія зафіксувала рекордний дохід у розмірі 19,1 млрд дол. Майже 30% мобільної виручки тепер припадає на флагманську серію Dimensity, що дозволяє компенсувати слабкість бюджетного сегмента смартфонів (до 300 дол.), який страждає від дефіциту та подорожчання пам'яті. У межах нової брендингової політики компанія впроваджує уніфіковані назви: Dimensity для мобільних пристроїв, Dimensity CX для обчислювальних платформ та Dimensity AX для автомобільного сектору.

Технологічне лідерство компанії підкріплюється розвитком рішень для інтернету речей (IoT) та супутникового зв'язку. MediaTek співпрацює з Meta у сфері кастомних чипів для AR-окулярів та з Starlink Mobile для реалізації технології прямого зв'язку смартфонів із супутниками (Direct-to-Cell). Для забезпечення виробничих потужностей у наступні роки компанія розширила співпрацю не лише з TSMC, а й з Intel та Global Foundries. Це дозволяє MediaTek упевнено планувати перехід на техпроцеси 3 нм та 2 нм, попри очікуваний дефіцит напівпровідникових потужностей у 2026–2028 роках.

Стратегічний розворот MediaTek у бік дата-центрів та AI є логічною відповіддю на стагнацію масового ринку смартфонів, де компанія тривалий час домінувала лише за рахунок обсягів. Перехід до моделі з високою середньою ціною продажу (ASP) та фокус на HPC дозволяє компанії вийти в пряму конкуренцію з Broadcom та Marvell Technology. Використання архітектури ARM для серверних процесорів у партнерстві з NVIDIA відкриває компанії доступ до ринку корпоративних обчислень, який наразі переживає інвестиційний бум через розвиток великих мовних моделей.

Головним викликом для MediaTek залишається «зима на ринку пам'яті» та загальне падіння ринку смартфонів на 12% у 2026 році за прогнозами аналітиків. Оскільки левова частка обсягів компанії все ще припадає на бюджетний сегмент, успіх трансформації залежатиме від того, як швидко доходи від AI-інфраструктури зможуть перекрити втрати у мобільному секторі. Успішна реалізація партнерства з SpaceX в рамках Starlink та з Meta може закріпити статус MediaTek як преміального розробника, здатного конкурувати з Qualcomm не лише ціною, а й глибиною технологічної екосистеми.

