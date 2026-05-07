У межах проєкту «Промінь надії» з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції на 590 кВт

7 мая 2026 г., 10:25

З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров’я - в експлуатацію введено сонячні електростанції загальною встановленою потужністю 590 кВт.

Ще на 89 об'єктах наразі роботи тривають, на трьох з них - на завершальному етапі. 126 медичних закладів перебувають на етапі розробки технічних рішень.

Програма «Промінь надії» - це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров’я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Мета програми - підвищити енергетичну стійкість закладів охорони здоров’я, забезпечивши їх сонячними панелями, системами накопичення енергії та супутнім обладнанням для гарантованого електропостачання.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI