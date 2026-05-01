ІТ-експорт у першому кварталі перевищив торішній показник на 8,4%

1 мая 2026 г., 17:55

У березні обсяг IT-експорту збільшився на 8,8% порівняно з лютим і склав 592 млн дол., за даними Національного банку України. Це на 8,4% або ж 46 млн дол. перевершує показники березня 2025 року.

Загалом за перший квартал експорт IT-послуг приніс українській економіці 1,644 млрд дол., що на 4,7% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Водночас це на 8,3% або ж 149 млн дол. менше, ніж у четвертому кварталі минулого року.

Частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України у березні склала 43,2%. Це на 0,3% менше порівняно з лютим.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у березні цього року склала 1,369 млрд дол., що на 119 млн дол. більше порівняно з лютим.

