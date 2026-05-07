«Київстар» отримав право офіційно продавати послуги Starlink для українського держсектору та бізнесу

7 мая 2026 г., 17:35

0

Tweet

Міністерство цифрової трансформації України інформує, що оператор зв’язку «Київстар» отримав право офіційно продавати послуги супутникового інтернету Starlink для українського держсектору й бізнесу, а органи влади та територіальні громади відповідно тепер можуть купувати комплекти Starlink за бюджетні кошти. В тому числі через Prozorro.

Раніше держустанови не могли купувати комплекти Starlink напряму, адже в країні просто не було офіційного продавця. Закупівлі блокували або вимагали складних процедур. Тепер «Київстар» офіційно продає термінали в Україні. Тож органи влади та громади можуть вільно оголошувати тендери на Prozorro без жодних юридичних бар’єрів.

Що отримує держава та бізнес: офіційні тендери (громади купують обладнання за кошти державного та місцевих бюджетів абсолютно відкрито); сервіс під ключ (установи замовляють послуги, підключення й подальше обслуговування безпосередньо в одного українського оператора); резервний зв’язок (держава залишається онлайн під час блекаутів, надзвичайних ситуацій чи збоїв у наземній інфраструктурі).

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet