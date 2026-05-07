Anthropic отримує доступ до суперкомп’ютера Colossus 1 Ілона Маска

Компанія Anthropic оголосила про укладення стратегічної угоди зі SpaceX щодо використання обчислювальних ресурсів суперкомп’ютерного центру Colossus 1 у Мемфісі, штат Теннессі. Згідно з умовами договору, розробник чат-бота Claude отримає доступ до 300 мегаватів потужностей, що базуються на понад 220 000 процесорах NVIDIA.

Як повідомляє видання Reuters, ця угода дозволить Anthropic подолати дефіцит обчислювальних ресурсів на тлі вибухового попиту на інструмент для написання коду Claude Code. Для SpaceX, яка готується до виходу на IPO, цей контракт забезпечує статус провідного гравця на ринку АІ-інфраструктури.

На конференції для розробників у Сан-Франциско Anthropic також представила нову функцію під назвою «dreaming» (сновидіння). Ця технологія дозволяє АІ-системам аналізувати результати своєї роботи між сесіями, виявляти закономірності та оновлювати дані про вподобання користувачів. Завдяки новим потужностям від SpaceX компанія вдвічі збільшила ліміти запитів для платних планів Pro та Max, а також зняла обмеження на використання моделей Claude Opus у пікові години. Це суттєво посилює позиції Anthropic у конкуренції з OpenAI, яка нещодавно змістила фокус із відеогенерації на інструменти для програмування.

Важливою частиною домовленостей між Anthropic та SpaceX є плани щодо розробки орбітальних дата-центрів потужністю у кілька гігаватів. Цей проєкт є одним із пріоритетних для Ілона Маска, оскільки розміщення обчислювальних систем у космосі може вирішити проблему дефіциту енергії на Землі. Експерти галузі зазначають, що саме обговорення космічних обчислень свідчить про агресивний пошук ринком нових масштабів для АІ-трансформації. Наразі SpaceX переводить власні розробки на платформу Colossus 2, вивільняючи ресурси першої черги для Anthropic.

Цікаво, що ця угода знаменує різку зміну позиції Ілона Маска, який раніше критикував Anthropic за упередженість. Після особистої зустрічі з керівництвом стартапу минулого тижня Маск заявив, що вражений зусиллями компанії зробити Claude «корисним для людства». Він підкреслив, що готовий надавати обчислювальні потужності SpaceX іншим АІ-компаніям на справедливих умовах, якщо їхні цілі збігаються з принципами безпеки та гуманізму.

Альянс Anthropic та SpaceX є прикладом того, як критичний дефіцит енергії та заліза змушує навіть ідеологічних опонентів до співпраці. Для Anthropic це єдиний спосіб втримати темпи масштабування Claude Code, який став killer app для корпоративного сектора. Водночас Ілон Маск використовує Anthropic як вітрину для демонстрації потужностей своїх суперкомп’ютерних центрів перед інвесторами IPO SpaceX, доводячи, що компанія є не лише аерокосмічним гігантом, а й глобальним хабом для АІ-обчислень.

Стратегічна ставка на «космічні дата-центри» виглядає фантастично, але вона відображає реальну проблему: фізичні межі енергосистем Землі стають головним бар’єром для розвитку штучного інтелекту. Якщо Anthropic та SpaceX вдасться реалізувати хоча б частину орбітального проєкту, це створить абсолютно нову категорію інфраструктурних активів.

