Фінська Wärtsilä допоможе розвивати розподілену генерації в Україні

АТ «Укрнафта» та фінляндська компанія Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок.

Відповідні домовленості були укладені під час зустрічі Першого віце-прем'єр-міністра – Міністра енергетики України Дениса Шмигаля з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

«Разом із Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) та АТ «Укрнафта» ми реалізуємо поетапну програму розгортання газопоршневої розподіленої генерації. У межах І етапу вже залучено кредит ЄБРР на 80 млн євро, підписано кредитну угоду, підтверджено державну гарантію та тривають закупівлі за процедурами ЄБРР», - повідомив Денис Шмигаль.

Для наступних етапів Україна планує використати фінансування FUIF, аби масштабувати програму, зокрема через встановлення газопоршневих електростанцій на базі обладнання Wärtsilä.

«Усі відповідні проєкти спрямовані на оперативне підсилення енергетичної безпеки регіонів, балансування об’єднаної енергосистеми України та забезпечення критичної інфраструктури. Дякуємо Фінляндії за високий рівень підтримки!», - підкреслив Денис Шмигаль.

