Corning та NVIDIA об’єднують зусилля для розширення розробки та виробництва оптоволокна

7 мая 2026 г., 11:45

+11

голос Tweet

Компанія Corning оголосила про стратегічне партнерство з NVIDIA, спрямоване на значне розширення виробництва продуктів оптичного зв'язку в США. Співпраця фокусується на забезпеченні інфраструктури АІ-дата-центрів, де попит на високошвидкісну передачу даних стрімко зростає.

Як повідомляє видання Reuters, на фоні цієї новини акції Corning підскочили більш ніж на 19% під час ранкових торгів. Угода демонструє, що АІ-бум стимулює попит не лише на напівпровідники, а й на спеціалізоване оптоволоконне обладнання, необхідне для з'єднання тисяч графічних процесорів у потужні кластери.

У межах партнерства Corning планує вдесятеро збільшити потужності з виробництва засобів оптичного з'єднання в США та більш ніж на 50% розширити внутрішнє виробництво оптоволокна. Для реалізації цих планів компанія побудує три нові сучасні заводи в Північній Кароліні та Техасі, що дозволить створити понад 3000 робочих місць. Таке розширення дозволить зміцнити позиції Corning в одному з найбільш динамічних сегментів бізнесу, компенсуючи слабкий попит у секторі споживчої електроніки та спеціального скла для гаджетів.

Компанія також суттєво переглянула свої довгострокові фінансові цілі. До кінця поточного року Corning розраховує вийти на показник річної виручки у 20 млрд дол. Згідно з внутрішнім планом розвитку, корпорація прагне досягти рівня продажів у 30 млрд дол. до кінця 2028 року, а за підсумками 2030 р. - 40 млрд дол. Партнерство з NVIDIA стає ключовим елементом цієї стратегії, перетворюючи Corning на критично важливого постачальника для розгортання АІ-мереж майбутнього.

Зростання ролі оптики в архітектурі обчислювальних систем обумовлене необхідністю мінімізації затримок при передачі величезних масивів даних між процесорами NVIDIA. Оскільки обчислювальні навантаження АІ стають складнішими, традиційні мідні з'єднання досягають своїх фізичних лімітів, що робить перехід на передові оптичні рішення Corning безальтернативним. Це партнерство фактично інтегрує виробника скла безпосередньо в екосистему розробки наступного покоління суперкомп'ютерів.

Альянс Corning та NVIDIA є знаковим прикладом «другої хвилі» інвестицій в АІ, де основний капітал спрямовується на фізичну інфраструктуру зв'язку. Для Corning це не просто чергове замовлення, а можливість фундаментально змінити профіль компанії, перетворившись із постачальника компонентів для смартфонів на стратегічного партнера АІ-індустрії. Десятикратне збільшення потужностей у США вказує на те, що компанія готується до тривалого циклу будівництва мега-дата-центрів, де оптичні інтерконнекти стають не менш важливими, ніж самі чипи.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI