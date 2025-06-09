З початку агресії рф Азербайджан надав Україні понад 2100 тонн енергообладнання

9 июня 2025 г., 10:25

У межах робочого візиту до Баку заступник міністра енергетики України Микола Колісник провів зустріч з міністром енергетики Азербайджанської Республіки Парвізом Шахбазовим.

Заступник міністра подякував Азербайджану за допомогу українському енергетичному сектору, що надається з початку повномасштабного російського вторгнення. З березня 2022 року Україна отримала з Азербайджану 124 вантажі допомоги загальною вагою понад 2100 тонн, зокрема, трансформатори, трансформаторні підстанції, електростанції резервного живлення та інше важливе обладнання. Окремо наголошувалося на поточних потребах України для відновлення енергетичних об’єктів.

Сторони обговорили питання співпраці щодо розвитку енергетичних ринків та забезпечення енергетичної стійкості України.

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