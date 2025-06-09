Talos: новий вірус-вимикач PathWiper атакує критичну інфраструктуру України

9 июня 2025 г., 9:35

Атака була проведена через легітимний інструмент віддаленого адміністрування, що свідчить про наявність у зловмисників контролю над адміністративною консоллю. Через неї вони запускали шкідливі команди і розгортали PathWiper на багатьох пристроях.

Cisco Talos із високою впевненістю пов’язує цю атаку з російським APT-групуванням, яке вже раніше застосовувало руйнівне ПЗ проти України. PathWiper пошкоджує критичні компоненти файлової системи, зокрема MBR і таблиці NTFS, замінюючи дані випадковими байтами. Вірус також працює з усіма підключеними накопичувачами, у тому числі мережевими.

Цей зловмисний код — еволюція вже відомих атак, зокрема HermeticWiper 2022 року, проте має складніші механізми виявлення і руйнування дисків.

Війна в кіберпросторі триває. Українська інфраструктура залишається під постійною загрозою. Нові варіанти шкідливого ПЗ, такі як PathWiper, доводять, що атаки стають дедалі витонченішими та більш руйнівними.

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