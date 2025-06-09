Як побудувати стійку систему кіберзахисту: комплексний підхід Fortinet (Zero Trust + SASE) Дізнайтеся на безкоштовному вебінарі від IT Specialist
Сьогодні питання побудови ефективної системи кіберзахисту стає критичним. Бізнес стрімко цифровізується, інфраструктура все частіше розподілена між хмарними сервісами, а команди працюють у гібридному режимі.
Саме тому покладатися на традиційні засоби вже не варто. Нові типи атак, зростання їхньої поверхні і складність управління розгалуженою ІТ-інфраструктурою вимагають принципово нового підходу. Рішення для захисту мають бути комплексними, адаптивними і масштабованими.
Таку модель кіберзахисту пропонує Fortinet Security Fabric — платформа, що дозволяє будувати цілісну екосистему кіберзахисту.
Як це працює?
Тема події: “Як побудувати стійку систему кіберзахисту: комплексний підхід з Fortinet Security Fabric”
Що чекає на учасників вебінару?
Під час події ви дізнаєтесь:
- Чому класичні моделі кіберзахисту не працюють у реаліях 2025 року;
- Як впровадити Zero Trust Network Access (ZTNA) та що дає цей підхід;
- Що таке SASE (Secure Access Service Edge) і чому його впроваджують світові лідери;
- Як рішення Fortinet Security Fabric дозволяє поєднати ZTNA та SASE в єдину цілісну архітектуру кіберзахисту.
Але це не все! Крім теоретичної інформації, ви також отримаєте практичні рекомендації з впровадження комплексного підходу до захисту інфраструктури.
Для кого буде корисно?
Сумніваєтеся, чи варто відвідати подію? Цей вебінар точно буде корисним, якщо:
- ви відповідаєте за ІТ-безпеку, але не впевнені, чи впорається ваша система з сучасними загрозами;
- разом з командою стикалися з тим, що ваша ІТ-інфраструктура стала надто складною для централізованого управління;
- потрібно швидко адаптувати безпекову політику до гібридного формату роботи;
- плануєте оновлення інфраструктури, але не хочете вкладатися у несумісні або застарілі рішення;
- потребуєте аргументів для керівництва, щоб обґрунтувати впровадження сучасної безпекової архітектури;
- працюєте у компанії, яка має зростаючі вимоги до відповідності (compliance), включно з NIS2, DORA тощо.
Вебінар від IT Specialist присвячений реальним викликам, з якими щодня стикаються ІТ-директори та керівники відділів, спеціалісти з інформаційної безпеки, архітектори ІТ-інфраструктури, менеджери проєктів та представники бізнесу.
Про організатора
IT Specialist — український системний інтегратор, який із 2014 року впроваджує високоефективні рішення у сфері ІТ та кібербезпеки. Компанія спеціалізується на побудові операційних центрів безпеки (SOC), впровадженні SIEM, Zero Trust, SASE, хмарних сервісів та захисті API.
Деталі події:
Дата: 17 червня 2025 року
Час: 15:00-16:00 (за Києвом)
Формат: онлайн
Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією
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