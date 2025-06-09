9 июня 2025 г., 11:38

+11

голос Tweet

Як побудувати стійку систему кіберзахисту: комплексний підхід Fortinet (Zero Trust + SASE) Дізнайтеся на безкоштовному вебінарі від IT Specialist

Сьогодні питання побудови ефективної системи кіберзахисту стає критичним. Бізнес стрімко цифровізується, інфраструктура все частіше розподілена між хмарними сервісами, а команди працюють у гібридному режимі.

Саме тому покладатися на традиційні засоби вже не варто. Нові типи атак, зростання їхньої поверхні і складність управління розгалуженою ІТ-інфраструктурою вимагають принципово нового підходу. Рішення для захисту мають бути комплексними, адаптивними і масштабованими.

Таку модель кіберзахисту пропонує Fortinet Security Fabric — платформа, що дозволяє будувати цілісну екосистему кіберзахисту.

Як це працює?

Тема події: “Як побудувати стійку систему кіберзахисту: комплексний підхід з Fortinet Security Fabric” Що чекає на учасників вебінару?

Під час події ви дізнаєтесь:

Чому класичні моделі кіберзахисту не працюють у реаліях 2025 року;

Як впровадити Zero Trust Network Access (ZTNA) та що дає цей підхід;

Що таке SASE (Secure Access Service Edge) і чому його впроваджують світові лідери;

Як рішення Fortinet Security Fabric дозволяє поєднати ZTNA та SASE в єдину цілісну архітектуру кіберзахисту.

Але це не все! Крім теоретичної інформації, ви також отримаєте практичні рекомендації з впровадження комплексного підходу до захисту інфраструктури.

Для кого буде корисно?

Сумніваєтеся, чи варто відвідати подію? Цей вебінар точно буде корисним, якщо:

ви відповідаєте за ІТ-безпеку, але не впевнені, чи впорається ваша система з сучасними загрозами;

разом з командою стикалися з тим, що ваша ІТ-інфраструктура стала надто складною для централізованого управління;

потрібно швидко адаптувати безпекову політику до гібридного формату роботи;

плануєте оновлення інфраструктури, але не хочете вкладатися у несумісні або застарілі рішення;

потребуєте аргументів для керівництва, щоб обґрунтувати впровадження сучасної безпекової архітектури;

працюєте у компанії, яка має зростаючі вимоги до відповідності (compliance), включно з NIS2, DORA тощо.

Вебінар від IT Specialist присвячений реальним викликам, з якими щодня стикаються ІТ-директори та керівники відділів, спеціалісти з інформаційної безпеки, архітектори ІТ-інфраструктури, менеджери проєктів та представники бізнесу.

Про організатора

IT Specialist — український системний інтегратор, який із 2014 року впроваджує високоефективні рішення у сфері ІТ та кібербезпеки. Компанія спеціалізується на побудові операційних центрів безпеки (SOC), впровадженні SIEM, Zero Trust, SASE, хмарних сервісів та захисті API.

Деталі події:

Дата: 17 червня 2025 року

Час: 15:00-16:00 (за Києвом)

Формат: онлайн

Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD