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У Китаї масово переробляють карти NVIDIA GeForce RTX 4090 для використання в АІ-серверах

27 ноября 2023 г., 9:35
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Як повідомляє видання WCCFTech, у Китаї зараз тисячі ігрових графічних карт NVIDIA GeForce RTX 4090 кустарно перетворюють на рішення для штучного інтелекту. Тому в останній час ціни саме на цю продукцію суттєво зросли на глобальному ринку.

Нагадаємо, що уряд США ввів серйозні обмеження на постачання обладнання для штучного інтелекту в Китаї.

На китайського форуму Baidu зʼявилась публікація у який йдеться, що по всьому Китаю формуються спеціалізовані фабрики, які переробляють GeForce RTX 4090.

Для цілей AI вже існує екосистема програмного забезпечення під RTX 4090, і вона не потребує майже ніяких модифікацій для підтримки новітніх LLM. Нещодавно NVIDIA оголосила про перенесення TensorRT і TensorRT-LLM на Windows 11, що робить їх ще більш доступними.

Звичайна карта RTX 4090 займає дуже багато місця, що не дуже підходить для використання у серверах. Тож їх модифікують - демонтують масивні кулери, а потім все знімається, включаючи графічний процесор і пам'ять GDDR6X. Стверджується, що була розроблена спеціалізована "еталонна" плата, яка дає цим графічним процесорам AD102 і пам'яті GDDR6X нове життя. Кожна така карта оснащується більш тихим двослотовим кулером, створений спеціально для серверних систем, де кілька GPU повинні працювати разом і ефективно відводити тепло від радіатора.

Цей процес також призвів до того, що на ринках китайських реселерів з'явилася велика кількість кулерів NVIDIA GeForce RTX 4090 і порожніх друкованих плат, які пропонуються за дуже низькими цінами.

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