Презентовано флагманський складаний смартфон vivo X Fold6 із рекордною батареєю та камерою на 200 Мп

26 июня 2026 г., 16:35

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Сьогодні офіційно представлено новий флагманський складаний смартфон vivo преміум-класу під назвою X Fold6.





Головною особливістю нового пристрою стала його рекордно мала товщина, яка у розгорнутому стані становить усього 4,3 міліметра, а у складеному - 9,2 міліметра.





Апарат отримав повний захист від вологи за стандартами IPX8 та IPX9, а також захист від пилу класу IP5X, що вперше в індустрії дозволяє смартфону витримувати високотемпературні струмені води під високим тиском та підтримувати функцію складання у підводному положенні.





Апаратна основа vivo X Fold6 - це 3-нанометровий восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, який працює у поєднанні з фірмовою технологією оптимізації Blue Crystal.





Смартфон оснащений двома дисплеями: внутрішнім гнучким екраном розміром 8,02 дюйма, виконаним за технологією Samsung M14 LTPO AMOLED із піковою яскравістю 5000 ніт та захисним склом Ultra Thin Glass, а також зовнішнім екраном на 6,51 дюйма із захистом другого покоління Armour Glass.





За автономність пристрою відповідає потужна кремнієво-вуглецева батарея ємністю 7000 міліампер-годин, яка підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 ват та бездротову технологію на 50 ват.





Особливу увагу розробники приділили оптичній системі пристрою, створеній у співпраці з німецьким брендом ZEISS. Потрійна камера містить основний сенсор на 200 мегапікселів із великою матрицею розміром 1/1,4 дюйма та оптичною стабілізацією класу CIPA 4,5, перископічний телеоб'єктив на 50 мегапікселів із сертифікацією ZEISS APO та ширококутний модуль на 50 мегапікселів. Роботу камер підтримує спеціалізований фірмовий чип обробки зображень V3+, що дозволяє записувати відео у форматі Dolby Vision 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду.





Програмне забезпечення OriginOS 6 Fold додає розширені можливості багатозадачності на базі AI, включаючи режим Parallel Mode, який дозволяє одночасно запускати до чотирьох активних вікон програм на одному екрані без втрати плавності інтерфейсу, а також інтегрує інструмент Atomic Workbench для паралельної роботи кількох AI-асистентів.





Покупцям пропонуються версії з обсягом оперативної пам'яті LPDDR5X на 12 або 16 гігабайт та накопичувачем UFS 4.1 ємністю від 256 гігабайт до 1 терабайта. Модель постачається з операційною системою Android 16 та новою фірмовою оболонкою OriginOS 6 Fold.





Стартова вартість базової конфігурації смартфона в Китаї зафіксована на позначці 9999 юанів (1470 дол.).





Аналітики зазначають, що зміна постачальника процесорів на користь 3-нанометрового рішення MediaTek Dimensity 9500 Super Edition замість традиційного чіпсета від Qualcomm підкреслює зростання ринкового впливу MediaTek у вищому преміальному сегменті. Це дозволило vivo не лише оптимізувати собівартість пристрою в умовах глобального подорожчання кремнієвих пластин, а й забезпечити екстремальну обчислювальну потужність, необхідну для локального функціонування складних мультимодальних моделей AI. Програмне оновлення до OriginOS 6 Fold із підтримкою чотирьох одночасних активних вікон у фоновому режимі перетворює смартфон із іміджевого гаджета на повноцінний портативний інструмент для бізнесу, що здатний конкурувати за продуктивністю з планшетами та субноутбуками.





Основним комерційним ризиком для лінійки vivo X Fold6 залишається жорстка конкуренція на внутрішньому ринку Китаю, де аналогічні ультратонкі гнучкі смартфони активно розвивають компанії Huawei, Honor та Xiaomi. Хоча інтеграція камери на 200 мегапікселів та оптики ZEISS робить пристрій безальтернативним лідером у сегменті мобільної фотографії серед складаних моделей, висока стартова ціна на рівні 9999 юанів може обмежити продажі виключно ентузіастами та преміальним сектором. Крім того, відсутність офіційного глобального релізу на початковому етапі обмежує географічне охоплення моделі, залишаючи міжнародні ринки відкритими для експансії нових поколінь гнучких смартфонів від Samsung та Google.

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