Bigme анонсувала 25,3-дюймовий кольоровий E Ink монітор B251 PRO із частотою оновлення до 60 кадрів/с

9 июля 2026 г., 16:35

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Компанія Bigme представила свій новий флагманський продукт - Bigme B251 PRO. Це 25,3-дюймовий кольоровий E Ink монітор, головною особливістю якого стала безпрецедентна для даного типу екранів швидкість оновлення зображення, що сягає 60 кадрів на секунду (FPS). Це робить пристрій комфортним не лише для читання та роботи з текстом, а й для перегляду відео без характерних для електронного чорнила затримок.



Новинка розроблена для користувачів, які проводять багато часу за комп'ютером і прагнуть мінімізувати навантаження на зір. Монітор оцінили у $1279, а перші постачання покупцям заплановані вже орієнтовно на 10 липня 2026 року.



Серед ключових технічних характеристик Bigme B251 PRO слід зазначити роздільну здатність 3200х1800 та щільність зображення - 145 DPI.



Дисплей підтримує 4096 кольорів та 16 рівнів сірого у класичному чорно-білому режимі.



В наявності вбудоване фронтальне підсвічування з регулюванням колірної температури (теплі та холодні відтінки) для роботи в темряві.



Інтерфейси підключення: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort (DP), 1 x DC (для живлення). Також є порт USB-C, призначений виключно для оновлення системи.



Монітор пропонує високий рівень ергономіки та зручності. Він підтримує роботу як у ландшафтному (горизонтальному), так і в портретному (вертикальному) режимах, що зручно для програмістів та редакторів.



Крім того, Bigme B251 PRO оснащений функцією бездротового повторення екрана (Wireless Screen Mirroring) для швидкого виведення картинки зі смартфонів чи ноутбуків. До комплекту постачання входить пульт дистанційного керування, який дозволяє перемикати режими відображення, налаштовувати підсвічування та контрастність на відстані.

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