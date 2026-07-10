ELKO Ukraine стає офіційним партнером Lian Li, тайванського бренду компонентів для ПК

10 июля 2026 г., 14:45

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Компанія ELKO Ukraine оголошує підписання партнерської угоди з тайванським виробником комп’ютерних корпусів, систем охолодження та аксесуарів Lian Li. Продукція вендора (понад 185 SKU) стає доступною для замовлення українським системним інтеграторам, роздрібним мережам та корпоративним реселерам безпосередньо зі складів дистриб’ютора.

Як зазначається, конструкція корпусів Lian Li, виконаних переважно з високоякісного алюмінію, орієнтована на оптимізацію терморегуляції високопродуктивних робочих станцій, локальних серверів початкового рівня та спеціалізованих обчислювальних вузлів. Ефективне відведення тепла безпосередньо впливає на стабільність апаратного забезпечення, що критично для управління локальними даними, мінімізації ризиків відмов обладнання та безперебійного функціонування систем авторизації чи локальних сховищ у межах гібридних хмарних інфраструктур.

Доступність систем рідинного та повітряного охолодження від Lian Li в офіційному каналі постачання спрощує для локальних підприємств проєктування робочих місць під специфічні завдання, пов’язані з обробкою великих масивів інформації, 3D-моделюванням та штучним інтелектом. Конструктивні особливості рішень виробника дозволяють масштабувати апаратну частину без повної заміни шасі, що корелює з інвестиційними планами компаній щодо оптимізації витрат на залізо.

Офіційний статус дистрибуції забезпечує українським партнерам ELKO Ukraine прогнозовані терміни постачання, прозорі умови ціноутворення, а також повноцінну гарантійну та технічну підтримку. Це дозволяє замовникам дотримуватися регуляторних вимог у сфері закупівель та безперервності бізнес-процесів, спираючись на легальний імпорт обладнання.

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