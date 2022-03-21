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Як компанії відновлюють свою роботу та допомагають країні - досвід GeoComply

21 марта 2022 г., 15:10
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Попри війну, вимушену релокацію та стрес українські компанії та підприємства відновлюють свою роботу та паралельно допомагають країні.

Один з прикладів - український офіс GeoComply, одного із найбільших світових розробників програмних продуктів, що використовують широкий спектр аналітичних інструментів для валідації місцезнаходження та благонадійності користувача і дозволяють захистити бізнес від шахрайств.

Український офіс-представництво GeoComply знаходиться у Харкові з 2012 року та об’єднує понад 160 IT-фахівців різного напряму. Але місто чи не найбільше постраждало від збройної агресії, його величезна частина - будинки, офіси, міська інфраструктура - зруйнована вщент.

Незадовго до початку повномасштабної війни з росією компанія GeoComply відкрила другий офіс в Україні - в історичному центрі Львова. Тепер він став осередком для членів команди, які були вимушені покинути рідне місто. У львівському офісі GeoComply є все необхідне не тільки для роботи, але й для тимчасового перебування — їжа, вода, спальні місця і душ.

Окрім того, ще на початку року команда розробила ВСР-план (business continuity plan), який дозволив оперативно під час війни відкрити простір у Варшаві. Тож фахівці компанії вже мають можливість працювати там, наразі працюють уже більше 40 з них. Варшавський офіс GeoComply розташований у бізнес-районі Wola, поруч з транспортними розв’язками, знаходиться поруч з кафе та ресторанами, має сучасний ремонт та відкриту терасу.

Наразі GeoComply пропонує своїм українським фахівцям релокацію саме у столицю Польщі, а також, в Монреаль (Канада) та Сайгон (В’єтнам). При цьому спеціалістам надають житловий кредит на родину, допомогу з переселенням та пошуком житла, допомогу по догляду за дитиною, тощо.

Наразі 85% фахівців GeoComply з харківської локації вже повернулись до “full-time” роботи, ще 15% зайняті частково. Для тих спеціалістів, які знаходяться у готелях або орендують помешкання, компанія оплачує проживання на домовлений термін.

“Ми продовжуємо працювати, щоб допомогти економіці нашої країни, бо IT-сектор - один з небагатьох, що продовжує приносити в нашу країну фінансові ресурси.
Звичайно, зараз ми коригуємо наші плани на 2022 рік, щоб ми могли продовжувати підтримувати наші команди в Україні, а також виконувати свої зобов'язання перед клієнтами та інвесторами”, - зазначають в Geocomply.

Менеджмент акцентує, що захист життя та здоров’я фахівців і їхніх близьких — важливе завдання компанії. “Команда GeoComply працює 24/7, щоб спільно забезпечити безпечне пересування своїх українських колег. Ми постійно стежимо за місцеперебуванням усіх фахівців, надаємо їм допомогу та можливості переїзду в безпечне місце, моніторимо їх фізичний та психологічний стан”- розповідає Інна Журавльова (Head of HR, GeoComply).”

IT-компанія повною мірою виконує свої зобов’язання перед своїми фахівцями:

    • гарантію зайнятості;
    • компенсацію, навіть, якщо немає змоги працювати, за домовлений період та в певному обсязі;
    • гнучкий графік та можливість працювати неповний робочий день;
    • медичне обслуговуванням у місці тимчасового перебування;
    • забезпечення психологічної допомоги.

GeoComply обслуговує таких гігантів як BBC, Viacom, Warner Bros та ін.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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