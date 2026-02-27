Виторг CoreWeave зріс на 110% до 1,57 млрд дол.

27 февраля 2026 г., 14:35

Компанія CoreWeave, що спеціалізується на хмарній інфраструктурі для штучного інтелекту, продемонструвала стрімке зростання у звітному кварталі. Виторг компанії склав 1,57 млрд дол., що на 110% більше порівняно з минулим роком і вище очікуваних аналітиками 1,55 млрд дол.



На весь 2026 рік CoreWeave прогнозує виторг у діапазоні від 12 млрд дол. до 13 млрд дол. при очікуваному скоригованому операційному прибутку від 900 млн дол. до 1,1 млрд дол. Попри оптимістичні річні прогнози, очікування на перший квартал щодо виторгу становлять від 1,9 млрд дол. до 2 млрд дол., що дещо нижче консенсус-прогнозу аналітиків у 2,29 млрд дол. Скоригований показник EBITDA склав 898 млн дол., що також виявилося трохи нижче очікуваних 929 млн дол.



Генеральний директор CoreWeave Майк Інтратор (Mike Intrator) під час конференц-дзвінка з аналітиками зазначив, що графічні чипи Nvidia, які є основою пропозицій компанії, залишаються в дефіциті. «Ми фактично розпродали всі наші потужності на 2026 рік і продовжуємо укладати контракти, які будуть реалізовані після введення нових об’єктів у 2027 році», - заявив Інтратор. За його словами, попит на інфраструктуру виходить за межі гіперскейлерів та розробників базових моделей, активно поширюючись на корпоративний сектор та державні структури. Беклог (портфель зарезервованого виторгу) компанії зріс до 66,8 млрд дол. порівняно з 55,6 млрд дол. наприкінці третього кварталу, а середня тривалість контрактів збільшилася до п'яти років.



CoreWeave планує агресивну експансію, націлившись на CapEx у розмірі від 30 млрд дол. до 35 млрд дол. у 2026 році, що значно перевищує показник 2025 року (10,31 млрд дол.). Наприкінці року компанія мала 850 мегават активної потужності, а законтрактована потужність склала 3,1 гігавата. До кінця 2026 року планується досягти 1,7 гігавата активної потужності, а до 2030 року - додати ще понад п'ять гігаватів. Компанія, що вийшла на біржу в березні минулого року, наразі має борг у розмірі 21,37 млрд дол., але продовжує залучати фінансування, зокрема збільшивши кредитну лінію з 1,5 млрд дол. до 2,5 млрд дол. Серед клієнтів компанії - такі гіганти, як Google та OpenAI, а запуск нової послуги об’єктного зберігання та угода з розробником моделей Poolside посилюють її конкурентоспроможність проти Amazon Web Services.

