Eset інтегрує у свої рішення для бізнесу підтримку технології Intel Threat Detection

21 марта 2022 г., 13:45

0

Tweet

Компанія Eset розпочала інтеграцію технології Intel Threat Detection (Intel TDT) до свого набору багаторівневих технологій з кібербезпеки. Через збільшення кількості атак програм-вимагачів Eset удосконалює свої технології виявлення цих загроз за допомогою можливостей апаратного забезпечення Intel. Інтеграція Intel TDT дозволить рішенням Eset для захисту робочих станцій на базі платформи Intel забезпечити ще більш потужний захист від програм-вимагачів.

Для користувачів Eset головною перевагою співпраці стане використання моделей машинного навчання Intel TDT для виявлення програм-вимагачів та перенесення цих вимог до обробки у вбудований графічний контролер Intel, зберігаючи загальну продуктивність системи на високому рівні.

Результати цієї співпраці будуть доступні вже у 2022 році у новій версії продуктів Eset для захисту робочих станцій. Спершу Eset зосередиться на робочих станцій із процесорами Intel Core та Intel vPro 9-го покоління та вище на базі Windows, які здатні використовувати Intel TDT «з коробки».

«У своїй багаторівневій архітектурі програмного забезпечення Eset завжди приділяла значну увагу низькому впливу на продуктивність системи, що є ключовою перевагою для багатьох користувачів. Тому використання технологій, які можуть допомогти у запобіганні та захисті від загроз, не впливаючи на продуктивність, є ефективним рішенням», – каже Елод Кіронські, керівник відділу рішень для робочих станцій та технологій Eset.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист