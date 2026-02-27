TrendForce: ринок DRAM зріс на 29,4% за квартал

27 февраля 2026 г., 12:25

Згідно з останніми дослідженнями аналітичної компанії TrendForce, на ринку оперативної пам’яті DRAM відбулося радикальне зміщення фокусу. Перехід АІ-індустрії від навчання великих мовних моделей до етапу інференсу (виведення результатів користувачам) змусив постачальників хмарних послуг розширювати інфраструктуру не лише спеціалізованими АІ-серверами, а й серверами загального призначення. Це призвело до того, що попит на пам’ять вийшов далеко за межі HBM3e чи LPDDR5X, охопивши RDIMM-модулі всіх щільностей. Агресивні замовлення з боку техгігантів спричинили різкий дефіцит, що дозволило виробникам диктувати умови: контрактні ціни на звичайну DRAM підскочили на 45–50%, а змішані ціни (з урахуванням HBM) зросли на 50–55%. У результаті загальний виторг індустрії у четвертому кварталі 2025 року досяг 53,58 млрд дол., продемонструвавши квартальне зростання на 29,4%.



Samsung стала головним бенефіціаром цієї ситуації, збільшивши свій виторг на 43% до 19,30 млрд дол. Це дозволило компанії відвоювати 3,4 відсоткових пункти ринку (частка склала 36%) і повернутися на перше місце у світовому рейтингу. Середня ціна продажу (ASP) у Samsung зросла приблизно на 40%, що є найвищим показником серед топ-3 виробників, при цьому обсяг відвантажень у бітах зріс на низький однозначний показник завдяки розширенню бізнесу HBM.



Друге місце посіла SK hynix із доходом 17,22 млрд дол. (зростання на 25,2%). Її ринкова частка дещо знизилася до 32,1%, що пояснюється структурою продажів: у SK hynix вища частка HBM, де ціни за контрактами є менш волатильними, ніж на звичайну DRAM.



Micron залишилася на третьому місці з виторгом 11,98 млрд дол. (зростання на 12,4%) та часткою 22,4%. Компанія показала найнижче зростання цін (близько 17%), оскільки завершила переговори щодо контрактів раніше за корейських конкурентів, а її відвантаження в бітах навіть скоротилися на 4%.



Тайванські виробники продемонстрували надзвичайну динаміку, заповнюючи прогалини в поставках продукції на зрілих вузлах, поки лідери ринку переводили лінії на передові техпроцеси. Виторг Nanya зріс на вражаючі 54,7% до 970 млн дол., а операційна маржа компанії здійснила гігантський стрибок із 6% до 39,1%. Цьому сприяло підвищення цін на DDR4 та DDR3, а також стратегічне переведення потужностей 20 нм та 1B вузлів на більш прибуткові продукти DDR4. Компанія Winbond наростила виторг на 33,7% до 297 млн дол. завдяки продажам 20 нм чипів DDR4 ємністю 4 Гб. Компанія PSMC зафіксувала дохід у 33 млн дол. у сегменті власної DRAM та готується до розширення виробництва після отримання ліцензії на технології від Micron.



TrendForce попереджає, що в першому кварталі 2026 року ситуація для покупців стане ще важчою: очікується, що контрактні ціни на звичайну DRAM злетять на 90–95%, оскільки хмарні провайдери готові перебивати ціни інших сегментів, щоб гарантувати собі стабільні поставки.

