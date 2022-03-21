Thoma Bravo придбає компанію Anaplan за 10,7 мільярдів дол.

21 марта 2022 г., 16:30

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Інвестиційна приватна компанія Thoma Bravo заявила, що підписала угоду про придбання компанії, що займається програмним забезпеченням для бізнес-планування, Anaplan за 10,7 мільярдів дол.



Ціна на акції Anaplan становить 66 дол, що має бонус до ціни закриття в 50,59 дол. за акцію в минулу п’ятницю.



Заснована Anaplan в 2006 р., компанія робить ставку на трансформацію того, як підприємства з різних галузей забезпечують ефективність бізнесу. Виробник пропонує платформу з підключенням до хмари, яка допомагає підприємствам швидше розробляти планування та приймати рішення.



Механізм обчислення Polaris і технологія Hyperblock від Anaplan націлені на то, щоб дозволити клієнтам бачити сценарії “what-if”, контекстуалізувати поточну продуктивність у режимі реального часу та прогнозувати майбутні результати для швидших і впевнених рішень. Anaplan стверджує, що його клієнти мають здатність швидко змінювати стратегії, перерозподіляти ресурси та оптимізувати плани зростання, ефективності та прибутковості.



Функції платформи Anaplan включають можливість обміну даними між підприємством, надання відповідної інформації та розуміння зацікавленим сторонам у режимі реального часу. Завдяки рольовому доступу, який підлягає аудиту, співробітники підприємства можуть внести свій досвід та знання.



«Anaplan є явним лідером у “підключеному” плануванні, вирішуючи важливі бізнес-пріоритети для найбільших світових підприємств, коли вони впроваджують стратегічні та складні цифрові трансформації», – підкреслив Холден Спахт, керуючий партнер Thoma Bravo. - «Ми стежимо за Anaplan протягом багатьох років і побачили неймовірну цінність, яку вони приносять клієнтам завдяки своїй найкращій у своєму класі платформі планування».



Придбання є дещо дивним не тому, що Thoma Bravo купила ще одну компанію, а тому, що й Sachem Head Capital Management придбала 9% акцій Anaplan наприкінці лютого. Тоді повідомлялося, що у Sachem Head були довгострокові плани щодо Anaplan, в тому числі змусити компанію внести зміни в стратегію розвитку.



Слід нагадати, що Thoma Bravo є ефективним покупцем технологічних компаній. Попередні придбання Thoma Bravo включають Veracode за 950 мільйонів доларів у 2018 році, фірму з кібербезпеки Proofpoint за 12,3 мільярда доларів у червні минулого року та компанію з обслуговування клієнтів Medallia Inc. за 6,4 мільярда доларів у липні.



Очікується, що угода з придбання Anaplan буде закрита в першій половині 2022 року за умови виконання стандартних умов, включаючи схвалення акціонерами Anaplan та узгодження з регуляторними органами.

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