Nutanix звітує про рекордне залучення клієнтів за 8 років на фоні зростання виторгу до 722,8 млн дол.

27 февраля 2026 г., 11:45

0

Tweet

Nutanix оприлюднила фінансові результати за другий квартал 2026 фіскального року, продемонструвавши чистий виторг у розмірі 722,8 млн дол., що на 10% більше порівняно з минулим роком.



Компанія додала понад 1000 нових клієнтів за квартал - це найкращий показник приросту аудиторії за останні вісім років.



Щорічний регулярний дохід (ARR) зріс на 16% і досяг 2,36 млрд дол., а чистий прибуток за GAAP склав 103 млн дол.



Президент і генеральний директор Nutanix Раджив Рамасвамі (Rajiv Ramaswami) зазначив: «Наш бізнес продемонстрував солідні результати у другому кварталі, включаючи активне бронювання, значне поповнення списку нових клієнтів і стабільний вільний грошовий потік. Наші можливості в сферах АІ, сучасних додатків та гібридних мультихмарних рішень створюють міцний фундамент для багаторічного зростання».



Компанія також успішно завершила програму викупу акцій на суму 300 млн дол. протягом звітного періоду.



Попри фінансові рекорди, керівництво попередило про посилення проблем у ланцюжках постачань. Фінансова директорка Nutanix Рукміні Сівараман (Rukmini Sivaraman) пояснила, що дефіцит пам'яті та процесорів призвів до подовження термінів постачання серверів для кінцевих замовників. «Ми спостерігали здоровий попит, проте в міру просування кварталу обмеження в ланцюжках постачань збільшили терміни виконання замовлень на сервери для наших клієнтів. Ми очікуємо, що ця динаміка вплине на терміни визнання нашого короткострокового виторгу та вільного грошового потоку», — підкреслила вона. Через ці фактори компанія дещо звузила прогноз річного виторгу до діапазону 2,80–2,84 млрд дол.



Результати Nutanix підтверджують, що компанія стає головним бенефіціаром турбулентності на ринку віртуалізації після поглинання VMware корпорацією Broadcom. Рекордна кількість нових клієнтів свідчить про масовий перехід корпоративного сектору на альтернативні платформи гібридної хмари.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet