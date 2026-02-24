Lenovo представила нове покоління АІ-рішень ThinkEdge

24 февраля 2026 г., 11:45

+11

голос Tweet

На міжнародній виставці ритейлу EuroShop 2026 у Дюссельдорфі компанія Lenovo оголосила про масштабне оновлення та розширення свого портфоліо ThinkEdge. Нове покоління рішень розроблене для того, щоб перенести потужність сучасного АІ безпосередньо в місця проведення операцій - на заводські цехи, у торгові зали та медичні заклади. Це дозволяє підприємствам значно підвищити стійкість своїх систем, мінімізувати затримки передачі даних та забезпечити максимальний рівень конфіденційності, оскільки критично важлива інформація обробляється локально, не покидаючи межі об’єкта.



Центральною частиною оновлення став високоефективний комп’ютер ThinkEdge SE60n Gen 2. Завдяки використанню новітніх процесорів Intel Core Ultra із вбудованими прискорювачами, цей пристрій здатний видавати продуктивність до 97 TOPS (трильйонів операцій на секунду). Така обчислювальна потужність відкриває двері для складних сценаріїв використання, таких як одночасний аналіз відеопотоків із багатьох камер для розпізнавання об’єктів у реальному часі, керування автономними роботами на складах та впровадження систем прогнозного обслуговування обладнання, що дозволяє уникати дороговартісних простоїв.

Для завдань, що потребують меншої потужності, але високої мобільності та надійності, Lenovo представила моделі ThinkEdge SE10n Gen 2 та SE30n Gen 2. Молодша модель SE10n виступає у ролі інтелектуального нано-шлюзу для збору даних та базової аналітики, пропонуючи доступний вхід у світ периферійних обчислень. У свою чергу, SE30n Gen 2 є універсальним рішенням, оптимізованим для роботи безпосередньо поруч із виробничим обладнанням. Завдяки безвентиляторній конструкції та стійкості до агресивних середовищ, ці пристрої забезпечують стабільну роботу в режимі 24/7, що підтверджено суворими промисловими стандартами якості компанії.



Особливу увагу на виставці привернув перший у портфоліо виробника промисловий моноблок (Panel PC) ThinkEdge SE50a. Це рішення інтегрує локальний АІ-інтелект безпосередньо в робочу станцію оператора, що дозволяє значно спростити інфраструктуру та покращити візуальний контроль на передовій лінії виробництва. Моноблок доступний у трьох діагоналях — 12.1, 15.6 та 21.5 дюймів, що дозволяє адаптувати його під конкретні просторові обмеження. Такий підхід робить інтерфейс взаємодії максимально інтуїтивним, перетворюючи звичайний монітор на потужний аналітичний центр, здатний надавати рекомендації працівникам у реальному часі.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI