Навушники Galaxy Buds4 Pro мають підтримку Gemini та адаптивне шумозаглушення

Samsung Electronics оголосила про вихід нових бездротових навушників Galaxy Buds4 Pro та Galaxy Buds4, що знаменують собою значний крок у розвитку преміального аудіо, як зазначає виробник.



Новинки отримали вишуканий ергономічний дизайн, розроблений на основі аналізу даних про будову вуха понад 100 мільйонів людей, що забезпечує стабільну посадку для тривалого носіння.



Професійна версія Buds4 Pro вперше оснащена розширеним вуфером, ефективна площа якого зросла майже на 20%, що дозволяє відтворювати звук високої чіткості 24 біт / 96 кГц.



Дизайн доповнено стильним прозорим кейсом у формі мушлі, а самі навушники представлені у класичних білому та чорному кольорах із матовим покриттям.



Молодша модель Buds4 пропонує інноваційний відкритий дизайн для тих, хто цінує легкість та природність під час прослуховування.



У програмній складовій серії Buds4 робиться ставка на глибоку інтеграцію штучного інтелекту та адаптивні технології. Покращене активне шумозаглушення (ANC) та адаптивний еквалайзер у реальному часі аналізують форму вуха та оточення, щоб створити оптимальний звуковий профіль незалежно від шуму транспорту чи вітру.



Вперше користувачі можуть керувати AI-агентами, такими як Bixby, Gemini та Perplexity, за допомогою голосу або навіть жестів головою, не дістаючи смартфон із кишені.



Технологія Super Clear Call використовує надширокосмуговий зв'язок і подвоює пропускну здатність, забезпечуючи чіткість голосу під час дзвінків у шумних місцях.



Новинки вже доступні для передзамовлення в Україні за ціною 6 999 грн за базову модель та 10 699 грн за версію Pro.

