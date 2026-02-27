З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 185 вибухонебезпечних предметів

27 февраля 2026 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 187 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 185 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 41,85 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 53 тис. 889, на Херсонщині – 28 тис. 862, Донеччині – 18 тис. 466, Київщині – 16 тис. 698, Миколаївщині – 12 тис. 681, Чернігівщині – 8 тис. 510, Сумщині – 7 тис. 219.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 642 тис. 46 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 111 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 195 тис. 483 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

