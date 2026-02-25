Робота над «Зоряною брамою» триває

25 февраля 2026 г., 17:25

TheInformation детально розбирає хід розвитку проєкту Stargate – втім, слово «розвиток» тут звучить дещо іронічно. Спочатку три компанії-учасниці – OpenAI, Oracle і SoftBank – збиралися оперативно вкласти 100 млрд дол. і почати будівництво потужностей на 10 гігаватів. Однак процес пішов трохи не так – партнери не змогли домовитися про розподіл ролей і структуру співпраці.

Зіткнувшись з гострою потребою в обчислювальних потужностях, OpenAI спробували самостійно будувати та орендувати великі дата-центри, однак власних ресурсів у них на це немає. У підсумку OpenAI повернулася до партнерів по Stargate, але укладала угоди окремо – з SoftBank і з Oracle, а не в рамках тристоронньої структури. Тобто, наприклад, OpenAI та SoftBank домовилися про будівництво кампусу потужністю 1 ГВт в окрузі Мілам, штат Техас. OpenAI хотіла контролювати об'єкт і вважати його своїм першим власним дата-центром, а SoftBank прагнула володіти проєктом. У вересні-жовтні сторони дійшли компромісу: OpenAI підписує довгострокову оренду і контролює проєктування, а SoftBank Energy будує і володіє об'єктом. Будівництво розпочалося в жовтні.

Затримки з розвитком Stargate вплинули на фінансові показники OpenAI: валова маржа минулого року виявилася нижчою за очікування через необхідність терміново закуповувати дорогі обчислювальні ресурси. Прогноз витрат на обчислення до 2030 року був збільшений з 450 до 665 млрд дол. Для покриття потреб і диверсифікації OpenAI минулого року уклала контракти з Amazon Web Services, Google Cloud, AMD (до речі, десь бачив тести, що їхній чіп вже практично наздогнав зразки Nvidia) і Cerebras.

Загалом, підсумки розвитку проєкту Stargate полягають у тому, що єдиного проєкту не існує – є парасольковий бренд для певної кількості спільних проєктів.

