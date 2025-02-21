WD поділилася планами щодо переходу на HAMR-накопичувачі

21 февраля 2025 г., 12:35

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Компанія Western Digital розкрила плани щодо переходу на технологію HAMR-дисків у рамках Дня інвестора. Повідомляється, що вже зараз HAMR-накопичувачі проходять кваліфікацію у клієнтів.



Сесія в рамках Дня інвестора була проведена з метою заспокоїти інвесторів напередодні виділення підрозділу NAND та SSD компанії Sandisk, яке очікується наприкінці цього місяця. Виділення пов'язане з тим, що ціна акцій WD не відображає реальної вартості Sandisk, і є надія, що незалежна Sandisk буде оцінена в кілька мільярдів доларів, що дасть змогу повернути прибуток нинішнім акціонерам WD, які отримають 0,33333 акції Sandisk за кожну акцію WD, якою вони володіють.



Western Digital без Sandisk стане виробником жорстких дисків на чолі з генеральним директором Ірвінгом Таном (Irving Tan). Він і його команда повідомили інвесторам, що з 2023 по 2028 рік обсяг генерованих даних зросте в 3 рази - до 394 ЗБ. Понад половину, 59%, припадатиме на корпоративні центри обробки даних і публічну хмару, 15% - на периферійні пристрої (контролери в магазинах, підстанції, філії тощо) і 26% - на кінцеві пристрої, такі як ПК і ноутбуки.



У 2028 році в центрах обробки даних Core та Edge зберігатиметься 3043 ЕБ, причому основна частина припаде на nearline HDD.



За словами WD, вартість твердотільних накопичувачів для корпоративних систем, як і раніше, буде у 6 разів вищою, ніж у nearline HDD, а витрати на придбання становлять більшу частину загальної вартості володіння протягом усього терміну служби SSD і HDD.



Зазначається, з урахуванням витрат на придбання, енергоспоживання та інших витрат сукупна вартість володіння у SSD у 3,6 раза вища, ніж у дискових накопичувачів.



WD має намір відігравати важливу роль у постачанні жорстких дисків, випускаючи накопичувачі більшої місткості та переходячи на технологію HAMR. Наразі компанія постачає звичайні диски на 26 і 32 ТБ, що використовують технологію запису ePMR, в якій мікрохвилі допомагають традиційному перпендикулярному магнітному запису (PMR) створювати меншу площу бітів.



Але для цього потрібно 11 пластин, у той час, як у Seagate є диски HAMR місткістю 32 ТБ з 10 пластинами, які вже практично доступні, тоді як диски місткістю 36 ТБ перебувають у розробці, а HDD місткістю 40 ТБ з'являться наприкінці цього року. Це дає їй перевагу в щільності розміщення і вартості продукції.



У зв'язку з цим WD розкрила дорожню карту своїх HDD до 2030 року і далі: цього року з'являться звичайні диски на 28 ТБ і 36 ТБ із черепичною поверхнею, що використовують технологію ePMR. Накопичувачі з технологією HAMR з'являться 2026 року: звичайні диски на 36 ТБ, а черепичні на 44 ТБ. WD заявила, що планує почати масове виробництво HAMR-рішень наприкінці 2026 - початку 2027 року.



Заявлено, що у 2030 році з'являться звичайні диски місткістю 80 ТБ і 100 ТБ, а після цього - диски місткістю понад 100 ТБ, створені з використанням технології HDMR (Heated Dot Magnetic Recording).



Компанія стверджує, що більша частина її капітальних витрат і бюджету спрямована на розробку дисків HAMR, і вже почала їх тестування у гіперскейлерів. Варто нагадати, що свого часу Seagate виявила, що подібні випробування займають багато років. Подивимося, чи вдасться WD уникнути цієї пастки тестування.



Зазначимо, в основі HDMR лежать надмалі, невзаємодіючі та термічно стабільні (за кімнатної температури) магнітні точки. Вони нагріваються лазером, як і у випадку з HAMR, щоб знизити їхній опір зміні магнітної полярності (коерцитивну силу) і тим самим забезпечити можливість запису бітових значень.



HDMR можна розглядати як комбінацію HAMR і бітових носіїв (BPM) з одним зерном на біт. BPM являє собою масив літографічно визначених магнітних острівців, на відміну від PMR і HAMR, у яких носій запису складається зі щільної колекції випадкових зерен діаметром близько 10 нм. Біт запису - це область розміром у сотні нанометрів, магнітний домен, що містить безліч таких зерен, кожне з яких має однакову магнітну полярність.

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