DeepSeek має намір посилити свої підходи щодо відкритості коду своїх моделей

21 февраля 2025 г., 13:25

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Китайський стартап DeepSeek зробить код своїх моделей загальнодоступним, повідомило агентство Reuters у п'ятницю, посиливши свою прихильність до штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом.

У повідомленні на платформі X компанія заявила, що наступного тижня відкриє 5 сховищ коду з відкритим вихідним кодом, описавши цей крок як «невеликий, але щирий прогрес», яким вона буде ділитися «з повною прозорістю».

«Ці скромні будівельні блоки нашого онлайн-сервісу були задокументовані, розгорнуті та протестовані у виробництві», - йдеться у дописі.

Минулого місяця DeepSeek сколихнула світову індустрію AI, випустивши свою модель міркувань R1 з відкритим вихідним кодом, яка конкурує з західними системами за продуктивністю, але при цьому розроблена за меншу вартість.

Прихильність компанії до відкритого коду відрізняє її від більшості китайських фірм, які, як і їхні американські конкуренти, схиляються до закритого підходу у розробці. Не дуже публічний засновник DeepSeek Лян Веньфенг (Liang Wenfeng) у рідкісному інтерв'ю китайському ЗМІ в липні минулого року заявив, що фірма не ставить комерціалізацію своїх моделей АІ на перше місце і що відкритий код має певну «м'яку силу». «Коли інші слідкують за вашими інноваціями, це дає велике відчуття досягнення, - зазначив він у інтервʼю. - Насправді, відкритий код - це скоріше культурна поведінка, ніж комерційна, і внесок у нього заслуговує на повагу».

Анонсований відкритий код забезпечує інфраструктуру для підтримки моделей AI, якими DeepSeek вже поділилася з громадськістю, спираючись на існуючі фреймворки моделей з відкритим вихідним кодом.

Це оголошення було зроблено після того, як у вівторок DeepSeek випустила новий алгоритм під назвою Native Sparse Attention (NSA), розроблений для підвищення ефективності довготривалого контекстного навчання та висновків.

Користувацька база DeepSeek стрімко зросла з минулого місяця. У Китаї це найпопулярніший сервіс чат-ботів з 22,2 мільйонами щоденних активних користувачів станом на 11 січня, що перевищує 16,95 мільйона користувачів Douban, згідно з даними Aicpb.com, китайського веб-сайту, який відстежує сервіси штучного інтелекту.

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