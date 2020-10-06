6 октября 2020 г., 16:35

Сенат США вызывает на слушания, которые пройдут 28 октября, руководителей Twitter, Facebook и Google – слушания будут посвящены пресловутой Section 230 в законе о телекоммуникациях, которая защищает онлайн-платформы от ответственности за содержание пользовательского контента. Twitter и Facebook уже подтвердили, что соответственно Джек Дорси и Марк Закерберг будут присутствовать на слушаниях.

Предполагается, что платформам достанется от обеих партий – демократы будут упрекать их в недостаточной модерации экстремистского контента, а республиканцы – в цензуре консервативных пользователей. Если помните, пару недель назад в Конгрессе регистрировали закон, который будет ограничивать «безответственность» платформ, хотя его вряд ли примут до выборов.

Вызывают на ковер

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