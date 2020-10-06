 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 40 (1235)

27.09 - 04.10

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Вызывают на ковер

6 октября 2020 г., 16:35

Сенат США вызывает на слушания, которые пройдут 28 октября, руководителей Twitter, Facebook и Google – слушания будут посвящены пресловутой Section 230 в законе о телекоммуникациях, которая защищает онлайн-платформы от ответственности за содержание пользовательского контента. Twitter и Facebook уже подтвердили, что соответственно Джек Дорси и Марк Закерберг будут присутствовать на слушаниях.

Предполагается, что платформам достанется от обеих партий – демократы будут упрекать их в недостаточной модерации экстремистского контента, а республиканцы – в цензуре консервативных пользователей. Если помните, пару недель назад в Конгрессе регистрировали закон, который будет ограничивать «безответственность» платформ, хотя его вряд ли примут до выборов.

Вызывают на ковер

Все про современные облачные технологии!
Не пропусти очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next 20’ OnAir!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  