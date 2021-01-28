Выручка AMD за 2020 г. составила 9,76 млрд долл., а прибыль — 2,49 млрд долл.

28 января 2021 г., 15:54

Компания AMD представила результаты работы в четвертом квартале.



Оборот за отчетный период вырос до 3,24 млрд долл., что в годовом сопоставлении на 53% больше и на 16 % по сравнению с предыдущим кварталом.



Квартальная прибыль увеличилась до 1,781 млрд долл.



Направление процессоров для персональных систем и графических решений (Computing & Graphics) продемонстрировало рост по сравнению с прошлым годом н 18% и достигло квартальных продаж в 1,96 млрд долл.



Подразделение отвечающее за серверные процессоры, а также встраиваемые и заказные системы (Enterprise, Embedded & Semi-Custom), показало рост на по сравнению с прошлым кварталом на 13% а за год на все 176% - до 1,28 млрд долл.



Выручка AMD за весь 2020 год составила 9,76 млрд долл. и это на 45% лучше, чем было в 2019-м. А чистая прибыль достигла рекордной отметки в 2,49 млрд долл.

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