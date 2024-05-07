7 мая 2024 г., 17:25

Не так цікаво дивитися на квартальні результати Apple – які виглядають суцільним зниженням рік у рік, щоправда, доволі природно пояснюваним, як статистику з продажу смартфонів, де за 1 квартал 2024 року найбільш продаваним став iPhone 15 Pro Max.

Це досить цікаво, оскільки вперше в рядовому (не різдвяному) кварталі продажі Pro моделі iPhone обігнали звичайний iPhone. Причому продажі двох Pro моделей склали 50% від загальних продажів iPhone, що набагато вище попередніх 24%.

Ще цікавий момент – у топ-10 тепер потрапили одразу дві моделі Samsung S24 (звичайний та Ultra), хоча раніше туди потрапляв лише Ultra. Можна ризикнути й зробити висновок, що користувачі починають віддавати перевагу дорожчим моделям смартфонів у преміум-сегменті.

Користувачі віддають перевагу дедалі дорожчим моделям смартфонів

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