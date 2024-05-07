 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Користувачі віддають перевагу дедалі дорожчим моделям смартфонів

7 мая 2024 г., 17:25

Не так цікаво дивитися на квартальні результати Apple – які виглядають суцільним зниженням рік у рік, щоправда, доволі природно пояснюваним, як статистику з продажу смартфонів, де за 1 квартал 2024 року найбільш продаваним став iPhone 15 Pro Max.

Користувачі віддають перевагу дедалі дорожчим моделям смартфонів

Це досить цікаво, оскільки вперше в рядовому (не різдвяному) кварталі продажі Pro моделі iPhone обігнали звичайний iPhone. Причому продажі двох Pro моделей склали 50% від загальних продажів iPhone, що набагато вище попередніх 24%.

Ще цікавий момент – у топ-10 тепер потрапили одразу дві моделі Samsung S24 (звичайний та Ultra), хоча раніше туди потрапляв лише Ultra. Можна ризикнути й зробити висновок, що користувачі починають віддавати перевагу дорожчим моделям смартфонів у преміум-сегменті.

Користувачі віддають перевагу дедалі дорожчим моделям смартфонів

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  