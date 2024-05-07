Softprom просуватиме комплексні системи захисту корпоративної ідентифікації ProID

7 мая 2024 г., 14:45

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Компанія Softprom оголошує про підписання дистриб’юторського договору щодо рішень із захисту цифрової ідентифікації ProID (бренд чеської Monet+). ProID – це модульна платформа корпоративної безпеки, орієнтована як на персонал, так і на технічну ідентифікацію. Наразі вона забезпечує захист для більш ніж 180 тис. користувачів у різних секторах – фінанси, охорона здоров'я, державний сектор, комунальні послуги, виробництво тощо, які часто підпадають під директиву NIS (2).

Softprom просуватиме рішення ProID на ринках ЄС, а також в Україні, Албанії, Вірменії, Азербайджані, Боснії та Герцеговині, Грузії, Казахстані, Косово, Киргизстані, Молдові, Чорногорії, Північній Македонії, Сербії, Швейцарії, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані.

Методи та інструменти, що надаються ProID, не просто розглядають проблему безпеки з погляду вирішення конкретної її частини. Замість цього вони спрямовані на надання комплексного рішення, яке задовольняє всі потреби співробітника протягом робочого дня. Це досягається завдяки системі цифрових сертифікатів та супутніх інструментів, які надійно ідентифікують конкретного співробітника. Платформа пропонує низку інструментів, розроблених усередині компанії на базі PKI, для безпечної багатофакторної автентифікації під час входу в комп'ютери, системи та додатки (смарткартка, мобільний застосунок, USB-ключ із застосунком), електронні підписи/печатки та керування життєвим циклом сертифікатів для працівників і технічних підрозділів (система управління ключами).

«Ми живемо в мінливому та динамічному світі, що швидко змінюється. Це пов'язано з багатьма перевагами, але і з багатьма ризиками. Зростання кількості кібератак, з якими стикаються організації, величезне. Критичні системи, конфіденційні дані та загальне функціонування організацій перебувають під загрозою. З ProID наші партнери та клієнти отримують потужний інструмент, який гарантує найвищі стандарти захисту цифрової ідентифікації», – говорить Павло Жданович, керівний директор Softprom.

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