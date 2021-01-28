Ноутбуки ROG Strix SCAR нового поколения оснащены панелью до 360 Гц / 3 мс

28 января 2021 г., 16:35

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По сообщению ASUS Republic of Gamers (ROG), в Украине стартовали продажи ноутбуков премиум-класса ROG Strix SCAR 15 и ROG Strix SCAR 17. Новинки впервые были представлены в ходе выставки электроники CES 2021, прошедшей в онлайн-формате всего две недели назад.

Флагманская модель Strix SCAR 17 оснащена самым быстрым в своем классе дисплеем с кадровой частотой 360 Гц и временем отклика 3 мс, новой видеокартой GeForce RTX серии 30 для ноутбуков и мобильным процессором Ryzen серии 5000. Полностью раскрыть свой потенциал оборудованию помогает система охлаждения новой конструкции.

Примечательно, что Strix SCAR 15 и 17 являются первыми в данной серии ноутбуками, оснащенными оптико-механической клавиатурой. Дисплей ноутбука заключен в ультратонкую рамку и заполняет почти всю внутреннюю поверхность крышки.

Среди особенностей новинки — батарея увеличенной емкости и поддержка зарядки через порт USB Type-C. Аудиосистема включает четыре динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. А функция двустороннего интеллектуального шумоподавления удаляет широкий спектр нежелательных фоновых шумов как из входного, так и из выходного аудиосигнала.

В новых Strix SCAR используются полупрозрачные материалы корпуса, сменные вставки для персонализации внешнего вида и обновленная система подсветки с гибкими возможностями для персонализации.

Ноутбук ROG Strix SCAR 17 (G733) уже доступен в Украине по цене от 74999 грн (конфигурация с процессором AMD Ryzen 75800H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков, ОЗУ 16 ГБ и SSD 1 ТБ).

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