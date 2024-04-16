AMD презентувала чипи з підтримкою АІ для бізнесу-ноутбуків та десктопів

16 апреля 2024 г., 17:56

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Компанія Advanced Micro Devices у вівторок представила нову серію чипів для персональних комп'ютерів з підтримкою АІ.

Зазначається, що завдяки AMD Ryzen AI, вбудованому в нові моделі, компанія ще більше розширює своє лідерство в галузі комп'ютерів зі штучним інтелектом.



Завдяки використанню CPU, GPU та спеціального вбудованого нейронного процесора (NPU) нові чипи на базі Ryzen AI забезпечують більшу спеціалізовану обчислювальну потужність для АІ, ніж попередні покоління: до 16 трильйонів операцій на секунду для NPU та до 39 загальних трильйонів операцій на секунду для всієї системи.



Комерційні ПК, оснащені новими процесорами Ryzen з підтримкою АІ, допоможуть змінити досвід користувачів, пропонуючи продуктивність наступного покоління для спільної роботи з АІ, створення контенту, а також робочих навантажень, пов'язаних з даними та аналітикою. З додаванням технологій AMD PRO ІТ-менеджери можуть розблокувати функції керованості корпоративного рівня для спрощення ІТ-операцій і швидшого розгортання ПК по всій організації, вбудовані функції безпеки для захисту від складних атак від чипа до хмари, а також безпрецедентну стабільність, надійність і довговічність платформи для корпоративного програмного забезпечення.

Оскільки корпоративні клієнти прагнуть впровадити штучний інтелект у своїх парках ПК, мобільні процесори AMD Ryzen серії PRO 8040 пропонують високу продуктивність для найінтенсивніших робочих навантажень у бізнесі та в системах штучного інтелекту. Ці чипи мають до восьми високопродуктивних ядер, базуються на передовій технології 4 нм та архітектурі "Zen 4", що забезпечує на 30% більшу продуктивність для найвимогливіших додатків для мобільних робочих станцій. Завдяки AMD Ryzen AI в окремих моделях і потужній графіці AMD RDNA 3, інтегрованій в чип, ця новітня серія забезпечує на 72% вищу продуктивність і на 84% менше енергоспоживання для відеоконференцій з підтримкою штучного інтелекту або без неї порівняно з Intel Core Ultra 7 165U. Крім того, ПК на базі процесорів серії Ryzen PRO 8040 будуть одними з перших, які отримають технологію WiFi-7, пропонуючи передові можливості підключення і встановлюючи новий галузевий стандарт.

Процесори серії AMD Ryzen PRO 8000 завдяки восьми високопродуктивним ядрам "Zen 4", виконаним за 4-нм техпроцесом, встановлюють новий стандарт швидкості та енергоефективності в повсякденних бізнес-операціях, зазначають у компанії. Бізнес-десктопи на базі процесорів AMD Ryzen 7 PRO 8700G забезпечують приріст продуктивності до 47% і в 3 рази кращу графічну продуктивність в окремих тестах у порівнянні з процесором Intel Core i7 14700.



Настільні комп'ютери на базі процесорів AMD Ryzen PRO серії 8000 підтримують пам'ять DDR5 і PCIe 4, а також підключення нового покоління за допомогою Wi-Fi 7, доступного в окремих моделях.



Лідером серії є процесор AMD Ryzen 8700G, який надає користувачам вісім високопродуктивних ядер і 16 потоків, 24 МБ кеш-пам'яті та інтегровану графіку AMD Radeon 780M. Як заявляє виробник, у конкурентному тестуванні AMD Ryzen 8700G показав до 19% кращу продуктивність при меншому енергоспоживанні, забезпечуючи професіоналам продуктивність, необхідну для будь-якого робочого навантаження.



Технології AMD PRO надають користувачам функції керованості корпоративного рівня; нещодавнє дослідження компанії Principled Technologies показало, що ІТ-менеджери можуть розгортати ноутбуки на базі процесорів AMD на 41% швидше, ніж ноутбуки конкурентів, і керувати ними в масштабі за допомогою хмарних інструментів, таких як Windows Autopilot. Крім того, технології AMD PRO пропонують надійний багаторівневий підхід до забезпечення безпеки, вбудований безпосередньо в апаратне забезпечення, операційну систему та на системному рівні. Завдяки широкій партнерській підтримці, технології AMD PRO допомагають ІТ-спеціалістам перевершити сучасні вимоги до безпеки та надають користувачам безперервний захист від складних атак.



Крім того, в процесори AMD Ryzen PRO інтегрований процесор безпеки Microsoft Pluton, який забезпечує відмінний захист від чіпа до хмари. Це допомагає захистити облікові дані користувачів, ідентифікаційні дані, персональні дані та ключі шифрування на комп'ютерах з Windows 11.



Розробник чипів заявив, що його остання серія Ryzen PRO 8040 створена для "бізнес-ноутбуків і мобільних робочих станцій", тоді як серія AMD Ryzen PRO 8000 націлена на настільні ПК для бізнес-користувачів.



Очікується, що ці процесори будуть доступні на платформах HP і Lenovo, починаючи з другого кварталу 2024 року.

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