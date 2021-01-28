Inmarsat преодолел рубеж в 10 тысяч судов с установленной системой Fleet Xpress

28 января 2021 г., 15:15

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Компания Inmarsat завершила установку своей системы Fleet Xpress на 10-тысячное судно.



На данный момент в число клиентов компании с установленной системой Fleet Xpress входят крупнейшие в мире владельцы контейнеровозов и танкеров, включая MOL, K-Line и Hapag-Lloyd; гиганты офшорного флота, включая Bourbon, Tidewater и Maersk Supply, а также все большее число яхт, пассажирских и рыбопромысловых судов.



Согласно данным Inmarsat, по состоянию на декабрь 2020 года в результате мощного прироста клиентской базы среднесуточный объем загрузки данных составлял около 8 ГБ на одно судно. Для сравнения, еще в середине 2020 года этот показатель не дотягивал до 4 ГБ.



Сегодня уже 10 тысяч судов используют систему Fleet Xpress.



Рубеж по числу установок был достигнут в декабре, когда был введен в эксплуатацию самый мощный на сегодняшний день спутник Inmarsat — GX5, присоединившийся к единственной всемирно доступной высокоскоростной сети широкополосной мобильной связи, предоставляемой одним оператором. GX5 обеспечивает дополнительные возможности для клиентов Fleet Xpress в секторе морского судоходства в Европе и на Ближнем Востоке, а его мощность приблизительно вдвое превышает суммарную мощность всей существующей группировки GX (GX1-GX4).



«Пандемия Covid-19 вызвала существенный рост информационных потребностей в плане сетевого взаимодействия экипажей судов, в связи с чем наша WiFi-система Fleet Hotspot завоевала исключительную популярность, однако появление сервиса Fleet Data как первой защищенной и масштабируемой платформы Интернета вещей для морского судоходства также сыграло принципиально важную роль, ― отметил президент Inmarsat Maritime Рональд Спитхаут. ― Облачное хранение данных и простота взаимодействия с программным обеспечением для принятия решений обеспечили возможность модернизации системы Fleet Xpress до уровня 2.0. Это также позволяет выполнить обещанное в плане обеспечения полностью масштабируемых систем интеллектуального судоходства для операторов морских судов, что сделало сектор морского судоходства равнодоступным как для начинающих поставщиков приложений, так и для компаний, уже закрепившихся на рынке».



«Процесс цифровизации морского судоходства уже необратим, — убежден Спитхаут. — Рынок становится достаточно зрелым для поддержания своей собственной цифровой экосистемы с раздельными каналами для экипажей, приложений и операций. Накопленный нами в последнее время опыт бесплатного предоставления сервиса Fleet Data в качестве неотъемлемой части системы Fleet Xpress дает основания предполагать, что как только судовладельцы получат представление о предлагаемых возможностях, они быстро осознают их ценность и преимущества использования нашей экосистемы партнеров. В ближайшие месяцы мы продолжим эту работу совместно с нашими оптовыми и розничными партнерами».



Результаты исследования "Trade 2.0", опубликованные компанией Inmarsat в 2019 году, говорят о том, что в предстоящие годы доля стартапов на рынке новых приложений, разрабатываемых для обеспечения безопасности, эффективности, надежности и экологичности судоходства, может составить около 40%. Такой массовый приток поставщиков комплексных решений подтверждается тем, что 44% из 35 компаний, зарегистрированных на данный момент в качестве участников программы Certified Application Provider / CAP («Сертифицированный поставщик приложений»), организованной Inmarsat, являются либо квалифицированными стартапами, либо масштабируемыми компаниями с обширным опытом работы с такими продуктами.



Технологический план, реализация которого полностью финансируется компанией Inmarsat, предусматривает запуск еще семи спутников в течение следующих четырех лет, два из которых будут работать на сильно вытянутой эллиптической орбите для предоставления единственного в мире сервиса широкополосной мобильной связи в арктических широтах.

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