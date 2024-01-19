Втрати «Київстар» від наслідків кібератаки оцінюються у 3,6 мільярда гривень

19 января 2024 г., 10:25

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Глобальний оператор VEON оголосив про попередню оцінку фінансового впливу інциденту з кібербезпеки, який вплинув на мережу та послуги її української дочірньої компанії «Київстар» у грудні 2023 року.



Інцидент, спричинений широкомасштабною зовнішньою кібератакою, призвів до тимчасового збою в роботі мережі та послуг «Київстар», перервавши надання послуг голосового зв’язку та передачі даних у мобільних та фіксованих мережах, міжнародного роумінгу та SMS-повідомлень.



У співпраці з українськими правоохоронними органами, Службою безпеки України та державними установами, «Київстар» у кілька етапів відновив надання послуг, починаючи з голосового зв’язку та передачі даних. Після стабілізації роботи мережі «Київстар» одразу ж запустив пропозиції, щоб віддячити своїм клієнтам за їхню лояльність, включаючи один місяць безкоштовних послуг на певних типах контрактів.



VEON та «Київстар» також провели оцінку фінансового впливу, попередні результати якої вже доступні.



Здебільшого через обмежений період, протягом якого критичні послуги не працювали, VEON не очікує суттєвого фінансового впливу на свої консолідовані результати за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року. Мова йде про перебої в наданні послуг або через витрати, пов’язані з додатковими ІТ-можливостями, необхідними для відновлення послуг, заміни втраченого обладнання або компенсації зовнішнім консультантам і партнерам у 2023 році.



Однак VEON очікує, що на її консолідований дохід за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року, матиме вплив втрата доходів, пов’язана із заходами з підвищення лояльності клієнтів, вжитими «Київстар» для компенсації незручностей, спричинених під час перебоїв у наданні послуг. Вплив цих пропозицій на дохід наразі оцінюється приблизно в 3,6 мільярда гривень (приблизно 95 мільйонів доларів).



Зазначається, що «Київстар» планує продовжити зусилля з виправлення ситуації та виплати компенсацій у найближчі місяці.

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