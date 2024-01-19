Біткоїн повертається до позначки у 40 000 дол.

19 января 2024 г., 11:25

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Згідно з даними Coin Metrics, біткоїн востаннє торгувався на 3,6% нижче, до 41 167,14 дол. Раніше він падав до 40 601,37 дол., що є найнижчим рівнем з 18 грудня. Ефір який отримав поштовх в останні дні, поки біткоїн боровся з падіння, також впав. Востаннє він знизився на 3% до $2 448,41. Решта крипторинку в цілому потягнулася за ним.



Як зазначає CNBC, рух біткоїна також вплинув на акції, пов'язані з криптовалютами. Coinbase та Microstrategy завершили торговий день з падінням на 7% та 2% відповідно. Майнери CleanSpark і Marathon Digital втратили більше 6% кожен, в той час як Riot Platforms впали на 5%, а Iris Energy відступили на 8%.



"Ми все ще перебуваємо в стадії корекції після запуску ETF, - підкреслив Хуліо Морено (Julio Moreno), керівник відділу досліджень постачальника криптовалютних даних CryptoQuant. - Короткострокові трейдери і великі власники біткоїнів все ще здійснюють значні продажі в контексті відмови від ризику. Крім того, маржа нереалізованого прибутку не впала настільки, щоб продавці були виснажені".



Крім того, за словами Морено, потоки біткоїнів на біржі деривативів перестали зростати - тенденція, яка раніше сигналізувала про ведмежі ринки або корекцію цін.



Біткоїн впав приблизно на 12% після того, як 10 січня Комісія з цінних паперів і бірж США дала зелене світло біткоїн-біржовим ETF на початок торгів. Аналітики Charts попереджають, що хоча довгостроковий висхідний тренд біткоїна залишається незмінним, його падіння, ймовірно, продовжиться. Роб Гінзберг (Rob Ginsberg) з Wolfe заявив, як пише CNBC, що це може бути лише початком невтішного першого кварталу року.



Раніше Морено прогнозував, що корекція після рішення ETF може призвести до падіння біткоїна до 36 000 доларів.



Цього року криптовалюта впала приблизно на 3%. За підсумками 2023 року вона зросла на 157%.

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