Gartner: у 2024 р. GenAI суттєво не вплине на зростання ІТ-витрат

19 января 2024 г., 9:35

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У 2024 році витрати на ІТ-послуги вперше перевищать витрати на послуги зв’язку.



Згідно з останнім прогнозом Gartner, світові витрати на ІТ у 2024 році становитимуть 5 трильйонів доларів, що на 6,8% більше, ніж у 2023 році. Це менше, ніж був прогноз у попередньому кварталі - зростання на 8%. Хоча GenAI викликав значний ажіотаж у 2023 році, він суттєво не вплине на зростання ІТ-витрат у найближчій перспективі.



«Хоча GenAI змінить все, він не матиме значного впливу на ІТ-витрати, як це було з IoT, блокчейном та іншими великими трендами, з якими ми вже стикалися, - заявив Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock), почесний віце-президент-аналітик Gartner. - 2024 рік стане роком, коли організації дійсно інвестуватимуть у планування того, як використовувати GenAI, однак витрати на ІТ будуть визначатися більш традиційними факторами, такими як прибутковість, робоча сила, а також безперервною хвилею втоми від змін».



Послуги стануть найбільшим сегментом ІТ-витрат у 2024 році.

У наступному році ІТ-послуги продовжать зростати, вперше ставши найбільшим сегментом ІТ-витрат. Очікується, що витрати на ІТ-послуги зростуть на 8,7% у 2024 році і досягнуть 1,5 трлн дол. Це значною мірою пов’язано з тим, що підприємства інвестують у проекти з підвищення організаційної ефективності та оптимізації. Ці інвестиції матимуть вирішальне значення в період економічної невизначеності.



«Рівень використання споживачами пристроїв та послуг зв’язку зупинився більше десяти років тому. Рівень споживчих витрат в першу чергу визначається змінами цін та циклами заміни, залишаючи місце лише для поступового зростання, тому випередження програмного забезпечення та послуг було неминучим, - відзначив Лавлок. - Підприємства продовжують знаходити все більше застосувань для технологій - ІТ вийшли з бек-офісу у фронт-офіс і тепер приносять дохід. І поки не буде плато для того, як і де технології можуть бути використані на підприємстві, не може бути плато у витратах на ІТ на підприємстві».



Втома ІТ-директорів від змін продовжує впливати на витрати на ІТ. Загальний темп зростання ІТ-витрат у 2023 році склав 3,3%, що лише на 0,3% більше, ніж у 2022 році. Це значною мірою пов’язано з втомою ІТ-директорів від змін. Імпульс відновиться у наступному році, коли загальні витрати на ІТ зростуть на 6,8%.



Навіть з урахуванням очікуваного відновлення динаміки у 2024 році, більш широке середовище витрат на ІТ залишається дещо обмеженим через втому від змін. Останнє може проявлятися у вигляді опору змінам, коли ІТ-директори не наважуються підписувати нові контракти, брати на себе зобов’язання щодо довгострокових ініціатив або залучати нових технологічних партнерів. Для нових ініціатив, які все ж таки розпочинаються, ІТ-директори потребують вищого рівня зниження ризиків та більшої впевненості у результатах.

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