T-Mobile відмовляється від VMware та судиться з Broadcom через технічну підтримку

9 июля 2026 г., 13:35

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Американський телекомунікаційний гігант T-Mobile розпочав масштабний процес відмови від програмного забезпечення компанії VMware, який супроводжується гострим судовим протистоянням із її власником - корпорацією Broadcom.

Згідно із судовими документами, які потрапили у розпорядження видання The Register, оператор намагається через суд змусити Broadcom виконувати зобов’язання з надання розширеної технічної підтримки для своєї ІТ-інфраструктури, яка налічує понад 303 000 процесорних ядер. Наразі ситуація є критичною: чинна судова заборона, що зобов'язує Broadcom надавати сервісну підтримку, закінчується 3 серпня 2026 року, після чого величезний цифровий масив T-Mobile ризикує залишитися без оновлень та безпекових патчів.

Коріння конфлікту сягає серпня 2023 року, коли T-Mobile уклала угоду з VMware, придбавши безстрокові ліцензії та два роки підтримки з опцією продовження ще на один рік. Однак після того, як Broadcom поглинула VMware наприкінці 2023 року, вона кардинально змінила бізнес-модель: припинила продаж безстрокових ліцензій, скоротила асортимент зі 150 продуктів до двох підписок та почала примусово переводити клієнтів на пакетні хмарні ліцензії VMware Cloud Foundation (VCF). У 2024 році Broadcom офіційно повідомила T-Mobile, що не продовжуватиме підтримку після завершення початкового дворічного терміну в серпні 2025 року. Телеком-оператор звернувся до суду і домігся тимчасового продовження обслуговування, внісши заставу у розмірі 5,28 млн дол. та фінансове зобов'язання на 500 тис. дол.

Зараз між сторонами тривають запеклі суперечки щодо вартості послуг. T-Mobile пропонувала компромісний варіант - 20 млн дол. за додаткові два роки підтримки, щоб, за словами віцепрезидента з технологій T-Mobile Кевіна Луу (Kevin Luu), «мати можливість завершити міграцію з VMware у більш зваженому та спокійному темпі». Натомість Broadcom виставила зустрічну вимогу у розмірі 24 млн дол. лише за шість продуктів, аргументуючи це необхідністю утримувати штат із понад 20 інженерів для обслуговування інфраструктури оператора. Юристи T-Mobile назвали цю суму абсурдною та абсолютно необґрунтованою, вказавши на той факт, що за весь 2026 рік компанія створила всього дві сервісні заявки (support calls) до служби підтримки.

Справу розглядає суддя Дженніфер Шектер (Jennifer G. Shecter) — та сама, яка раніше вела аналогічний гучний процес між Broadcom та іншим телеком-гігантом AT&T (який завершився конфіденційним врегулюванням у жовтні 2025 року). Під час слухань суддя зазначила, що вважає позицію T-Mobile «навіть більш переконливою, ніж у випадку з AT&T». Своєю чергою захист Broadcom намагається виставити T-Mobile винятком із правил, заявляючи, що «тисячі клієнтів уже успішно перейшли на нові підписки і зрозуміли, що старі продукти більше недоступні». Попри тиск Broadcom, яка звітує про зростання доходів завдяки новій стратегії, T-Mobile налаштована довести процес міграції до кінця та повністю ліквідувати залежність від колись головного вендора своєї внутрішньої мережі.

Судова війна між T-Mobile та Broadcom є кульмінаційним моментом так званих «віртуалізаційних воєн» (VMwars), які сколихують світову ІТ-індустрію вже третій рік поспіль. Стратегія CEO Broadcom Хок Тан (Hock Tan) щодо радикальної монетизації активів VMware через ліквідацію безстрокових ліцензій та нав'язування дорогих підписок Cloud Foundation виявилася фінансово успішною для акціонерів, але руйнівною для клієнтської лояльності. Великі корпорації та телеком-оператори, чия інфраструктура роками будувалася на базі гіпервізора ESXi, опинилися в заручниках ситуації, де вендор фактично змінює правила гри «на переправі».

Для T-Mobile програмна інфраструктура VMware є критично важливою: це фундамент, на якому тримається вся внутрішня мережа та функціонує понад 1 000 корпоративних додатків. Проте масштабний аудит та перехід на альтернативні архітектури (наприклад, відкритий код KVM, рішення від Nutanix) вимагає багато місяців роботи та переналаштування систем сотнями інженерів. Судовий позов T-Mobile - це не намагання зберегти партнерство з Broadcom, а класична тактика затягування часу. Оператору потрібне легітимне юридичне «вікно» після 3 серпня 2026 року, щоб перенести свої 303 000 обчислювальних ядер на нові платформи без ризику падіння внутрішніх сервісів та зв'язку.

Аргумент Broadcom про те, що старих продуктів більше не існує, тому їх неможливо підтримувати, демонструє новий, досить агресивний підхід до трактування поняття корпоративного ПЗ. Перехід індустрії на модель Everything-as-a-Service (XaaS) позбавляє великий бізнес традиційного відчуття стабільності: навіть маючи безстрокові права на код, клієнт залишається беззахисним без вендорських патчів безпеки у світі щоденних кіберзагроз. Приклад T-Mobile, яка ініціювала всього два звернення до техпідтримки за рік, доводить, що Broadcom продає не стільки робочі години інженерів, скільки страховку від системних збоїв. Те, що суддя Шектер відверто симпатизує позиції T-Mobile, може створити небезпечний для Broadcom прецедент, який підштовхне сотні інших компаній не до підписання контрактів VCF, а до судового опору та прискореної евакуації з екосистеми VMware.

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