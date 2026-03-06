 
Завдяки «Фонду підтримки енергетики України» сумарно укладено понад 1000 контрактів на постачання енергообладнання на 850 млн євро

6 марта 2026 г., 10:25

Міненерго повідомило, що Словенія приєдналася до «Фонду підтримки енергетики України» з внеском у розмірі 500 000 євро, завдяки чому загальна кількість донорів зросла до 37. 

«Дякуємо Словенії за відповідну допомогу. Цей внесок підтримає наші поточні зусилля щодо відновлення української енергетики після російських атак, а також допоможе підготуватися до наступного зимового періоду», - зазначив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Загалом до «Фонду підтримки енергетики України» вже надійшли кошти на суму майже 1,849 млрд. євро від іноземних партнерів.

З моменту запуску «Фонду підтримки енергетики України» навесні 2022 року вже укладено понад 1000 контрактів на постачання обладнання на близько 850 млн євро. На сьогодні українським енергетичним компаніям у межах укладених контрактів доставлено необхідне енергетичне обладнання, послуги та заходи пасивного захисту на суму понад 618 мільйонів євро. Лище з середини листопада 2025 року підписано контрактів понад 582 мільйони євро для посилення стійкості енергетичної системи України.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

