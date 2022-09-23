5000 стипендій виділяє українцям Google для опанування нових знань на Coursera

23 сентября 2022 г., 16:04

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INCO, одержувач гранту від Google.org, надасть українцям, які втратили або ризикують втратити роботу, до 5000 стипендій, які покривають доступ і повну підтримку до навчання від Google на Coursera. Крім того, Google співпрацює з «Міністерством цифрової трансформації України» та «Спілкою українських підприємців», щоб запропонувати професійні сертифікати 1000 малих і середніх підприємств задля розширення можливостей їхнього бізнесу, а також створення нових можливостей для їхніх працівників.

Професійні сертифікати від Google створені для набуття практичних навичок, необхідних для роботи у галузях, які швидко розвиваються. Програма не вимагає попереднього досвіду та дозволяє учасникам навчатися у власному темпі онлайн у зручний час. Сертифікат можна отримати менш ніж за 6 місяців, навчаючись до 10 годин на тиждень. Після завершення програми учасники можуть додати свій сертифікат до резюме та профілю LinkedIn і таким чином отримати перевагу під час пошуку роботи. Навчання доступне онлайн на платформі Coursera та охоплює такі напрями, як «Цифровий маркетинг і електронна комерція та ІТ-підтримка» – українською мовою, а також «Аналітика даних», «Керування проектами» та «UX-дизайн», які доступні англійською мовою.

Щоб підтримати українців, на роботу та засоби до існування яких вплинула війна, INCO отримала понад 3 млн євро грантового фінансування від Google.org, щоб надати українцям до 5000 стипендій, які покривають вартість підписки на Coursera для доступу до «Професійних сертифікатів від Google». Грант дозволить INCO через свою програму Work in Tech у співпраці з Prometheus, PRJCTR і VUM відкрити українцям можливість здобути важливі цифрові навички та отримати додаткову підтримку у здобутті знань та професійному розвитку. Цей грант – частина внеску від Google.org і співробітників Google у розмірі більш ніж 40 млн дол. грошової допомоги та 5 млн дол. у вигляді пожертв.

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