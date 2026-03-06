NVIDIA вкладе по 2 млрд дол. у Coherent та Lumentum для розвитку оптичних технологій для ЦОД

6 марта 2026 г., 15:35

Компанія NVIDIA оголосила про укладення двох масштабних стратегічних угод із лідерами галузі фотоніки — компаніями Coherent та Lumentum, кожна з яких передбачає прямі інвестиції у розмірі 2 млрд дол.



Ці кошти спрямовані на підтримку досліджень та розробок, суттєве розширення виробничих потужностей та розвиток виробництва на базі США для забезпечення потреб АІ-інфраструктури наступного покоління.



У межах партнерства з Coherent зусилля будуть зосереджені на створенні передових оптичних трансиверів зі швидкістю 1,6 Тбіт/с та 3,2 Тбіт/с, інтегрованих в архітектуру графічних процесорів NVIDIA. Угода також включає багатомільярдні зобов’язання щодо закупівлі продукції у майбутньому.



Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA, зазначив: «З Coherent NVIDIA прокладає шлях до наступного покоління кремнієвої фотоніки, щоб забезпечити АІ-інфраструктуру безпрецедентного масштабу, швидкості та енергоефективності».



Джим Андерсон (Jim Anderson), генеральний директор Coherent, підкреслив: «Це стратегічне співробітництво підкреслює роль Coherent як ключового чинника для інфраструктури АІ-дата-центрів майбутнього».



Паралельно NVIDIA інвестує ще 2 млрд дол. у компанію Lumentum для прискорення інновацій в оптичних модулях та системах міжз’єднань на базі технології CW-WDM. Ці інвестиції дозволять Lumentum наростити потужності та поглибити співпрацю в галузі оптики для центрів обробки даних.



«Разом із Lumentum NVIDIA розвиває найскладнішу у світі кремнієву фотоніку для побудови наступного покоління АІ-фабрик гігаватного масштабу», зазначив Дженсен Хуанг.



Майкл Херлстон (Michael Hurlston), генеральний директор Lumentum, заявив: «Ця багаторічна стратегічна угода відображає наше спільне прагнення розвивати оптичні технології, які стануть основою наступного покоління АІ-інфраструктури».



Обидва партнерства надають NVIDIA пріоритетний доступ до виробничих ліній, що гарантує стабільне постачання компонентів для масштабування надвеликих АІ-мереж.





Загальний обсяг прямих інвестицій у 4 млрд дол. свідчить про те, що NVIDIA розглядає оптику як критичний елемент, без якого подальше зростання АІ-обчислень неможливе. Пряме фінансування розширення заводів Coherent та Lumentum саме в США є частиною стратегії щодо мінімізації геополітичних ризиків та зміцнення технологічного суверенітету в ланцюгу постачання. Перехід на стандарти 1,6 Тбіт/с та 3,2 Тбіт/с дозволяє радикально знизити енергоспоживання кластерів, що є ключовим фактором у 2026 році, коли масштаби АІ-фабрик досягають гігаватних показників.



Багатомільярдні зобов’язання з викупу продукції фактично прив’язують ключових виробників фотоніки до екосистеми NVIDIA, створюючи дефіцит аналогічних компонентів для конкурентів. Таким чином, компанія не лише вирішує технічне завдання пропускної здатності, а й будує фінансовий бар’єр для входу інших гравців у сегмент надвеликих обчислювальних систем. Ця стратегія закріплює домінування NVIDIA у ланцюжку створення доданої вартості, перетворюючи контроль над фотонікою на таку ж вагому перевагу, як і володіння архітектурою графічних чипів. Залучення 2 млрд дол. інвестицій для кожного партнера фактично підтверджує намір NVIDIA монополізувати ринок оптичних компонентів для потреб АІ.

